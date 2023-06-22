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لتفعيل استراتيجيات الاستثمار بالنادي

شركة البحر الأحمر الدولية راعيًا بلاتينيًا لـ الأهلي حتى 2026

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٢ مساءً
شركة البحر الأحمر الدولية راعيًا بلاتينيًا لـ الأهلي حتى 2026
المواطن - فريق التحرير

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أعلن النادي الأهلي، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية مع شركة البحر الأحمر الدولية لمدة 3 سنوات؛ تنتهي بنهاية منافسات الموسم الرياضي 2025\ 2026.

الشركة ترعى الأهلي لـ3 سنوات

وتم توقيع العقود اليوم بحضور الرئيس التنفيذي المكلف لشركة النادي الأهلي الاستثمارية، طارق خليفة، وكبير الإداريين لـ”البحر الأحمر الدولية”، أحمد غازي درويش، وعدد من كبار التنفيذيين.

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وستكون شركة البحر الأحمر الدولية الراعي البلاتيني للفريق الأول لكرة القدم، وستظهر العلامة التجارية الخاصة بها على صدر القمصان في جميع المنافسات المحلية والدولية، بالإضافة إلى العديد من المزايا والحقوق التجارية والتسويقية الأخرى.

النادي الأهلي
لاعبو الفريق الأول – المصدر @ALAHLI_FC

إشادة بالشراكة الجديدة

وأبدى طارق خليفة سعادته بارتباط اسم النادي الأهلي بشركة البحر الأحمر الدولية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، حيث إنها تُعد الشركة المطورة لأكثر المشاريع طموحًا واستدامة في العالم.

وتأتي هذه الشراكة كخطوة مدروسة لتفعيل استراتيجيات الاستثمار بالنادي، وتحقيق فوائد جمة للقطاع الرياضي في السعودية، وهي إحدى المبادرات الوثيقة مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

الأهلي في دوري الدرجة الأولى السعودي
لاعبو الفريق الأول – المصدر @FDL_KSA

ومن جانبه، قال أحمد درويش: “هذه الرعاية منبثقة من حس المسؤولية الاجتماعية الذي تتبناه الشركة، واهتمامها بتعزيز المبادرات المختلفة، خاصة فيما يتعلق بالرياضة بالتوازي مع التزامها تجاه الإنسان والطبيعة، وينعكس ذلك بشكل مباشر وإيجابي على جودة حياة المجتمع في السعودية، ويساهم في خلق مجتمع صحي”.

وأضاف: “وستكون الشركة شريكًا متفاعلًا يساهم في رسم حاضر ومستقبل السعودية، وذلك بالمساهمة في تعزيز استدامة القطاع الرياضي، إذ يمثل النادي الأهلي تاريخًا عريقًا في الرياضة السعودية، وله قاعدة جماهيرية عظيمة ستكون عنصرًا أساسيًا في نجاح هذه الشراكة”.

شركة البحر الأحمر الدولية والنادي الأهلي
جانب من توقيع العقود – المصدر @RedSeaGlobalAR

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