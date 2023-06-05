شركة البحر الأحمر تعلن عن 113 وظيفة شاغرة

أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية (مشروع سياحي حكومي) عن فتح باب التوظيف لشغل (113) وظيفة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– مدير تسويق المحتوى (Senior Content Marketing Manage)

– أخصائي تجاري (Commercial Specialist (KSA National))

– مدير العلامة التجارية (Brand Director)

– أخصائي عمليات جوية (Air Operations Specialist)

– محترف التطوير (Development Professionals)

– أخصائي سفر (Travel Specialist – CEO Office)

– أخصائي النقل الجوي (Air Mobility Specialist)

– أخصائي الخدمات اللوجستية (Logistics Specialist)

– مدير مشارك تطوير الاستراتيجية (Associate Director – Strategy Development)

– مدير تنفيذي لتطوير العلامة التجارية (Executive Director, Brand Development)

– مدير تغيير أول (Senior Change Manager)

– مدير مشروع (Project Directors)

– مدير إدارة الاستدامة البيئية (Manager – Environmental Sustainability Management)

– مدير مساعد تسليم البناء (Associate Directors [Construction Delivery])

– مدير تصميم أول (Senior Design Manager – Airport Engineering)

– مدير استثمار أول (Associate Investment Director)

– مدير أول مشروع الخدمات الذكية (Senior Manager – Smart Services Project)

– مدير مشارك (Associate Director – PMO (HR))

– مدير أول تطوير التطبيقات (Senior Manager – Applications Development)

– مدير أول الصحة والسلامة (Senior Manager – Health and Safety)

– مدير مشروع معاون – مباني المطار الملحقة (Associate Project Director – Airport Ancillary Buildings)

– ووظائف أخرى ..

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس فأعلى

مناطق التوظيف:

– الرياض

– تبوك

– الوجه

– أملج

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا