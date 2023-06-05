شركة البحر الأحمر تعلن عن 113 وظيفة شاغرة

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أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية (مشروع سياحي حكومي) عن فتح باب التوظيف لشغل (113) وظيفة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس على النحو التالي:
– مدير تسويق المحتوى (Senior Content Marketing Manage)
– أخصائي تجاري (Commercial Specialist (KSA National))
– مدير العلامة التجارية (Brand Director)
– أخصائي عمليات جوية (Air Operations Specialist)
– محترف التطوير (Development Professionals)
– أخصائي سفر (Travel Specialist – CEO Office)
– أخصائي النقل الجوي (Air Mobility Specialist)
– أخصائي الخدمات اللوجستية (Logistics Specialist)
– مدير مشارك تطوير الاستراتيجية (Associate Director – Strategy Development)
– مدير تنفيذي لتطوير العلامة التجارية (Executive Director, Brand Development)
– مدير تغيير أول (Senior Change Manager)
– مدير مشروع (Project Directors)
– مدير إدارة الاستدامة البيئية (Manager – Environmental Sustainability Management)
– مدير مساعد تسليم البناء (Associate Directors [Construction Delivery])
– مدير تصميم أول (Senior Design Manager – Airport Engineering)
– مدير استثمار أول (Associate Investment Director)
– مدير أول مشروع الخدمات الذكية (Senior Manager – Smart Services Project)
– مدير مشارك (Associate Director – PMO (HR))
– مدير أول تطوير التطبيقات (Senior Manager – Applications Development)
– مدير أول الصحة والسلامة (Senior Manager – Health and Safety)
– مدير مشروع معاون – مباني المطار الملحقة (Associate Project Director – Airport Ancillary Buildings)
– ووظائف أخرى ..
– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى
– الرياض
– تبوك
– الوجه
– أملج
متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: اضغط هنا