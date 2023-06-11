شركة الغاز تعلن تعديل أسعار بيع غاز البترول المسال

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أعلنت “شركة الغاز والتصنيع الأهلية”، اليوم الأحد، تلقيها خطاباً من وزارة الطاقة بشأن تعديل أسعار بيع غاز البترول السائل اعتباراً من 11 يونيو 2023.
وقالت الشركة، في بيان لها على “تداول”: “تود الشركة أن توضح بأن التعديلات الحالية لن يكون لها أثر مالي جوهري على صافي دخل الشركة خلال الفترة المقبلة”.