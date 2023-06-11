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بعد تلقيها خطاباً من وزارة الطاقة

شركة الغاز تعلن تعديل أسعار بيع غاز البترول المسال

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٦ صباحاً
شركة الغاز تعلن تعديل أسعار بيع غاز البترول المسال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت “شركة الغاز والتصنيع الأهلية”، اليوم الأحد، تلقيها خطاباً من وزارة الطاقة بشأن تعديل أسعار بيع غاز البترول السائل اعتباراً من 11 يونيو 2023.

صافي الدخل للشركة

وقالت الشركة، في بيان لها على “تداول”: “تود الشركة أن توضح بأن التعديلات الحالية لن يكون لها أثر مالي جوهري على صافي دخل الشركة خلال الفترة المقبلة”.

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