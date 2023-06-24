شركة الفنار تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مهندس حوكمة.
– أخصائي المشتريات.
– مدير قسم التأمين.
– مهندس أول تخطيط.
– أخصائي أول تسويق.
– مهندس معدات الاهتزاز.
– مهندس تصميم كهربائي.
– مهندس أول عمليات سحابة تقنية المعلومات.
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يونيو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)