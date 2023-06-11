شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة

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أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC)، عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، توفر وظائف شاغرة للعمل بأقسام وإدارات الشركة – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:
1- أخصائي أول الهندسة القيمية.
(Value Engineering Lead)
2- مدير مكتب إدارة المشاريع.
(PMO Director)
3- مدير جدولة ومراقبة المشروع.
(Project Scheduling and Control Director)
4- مسؤول الخدمات التقنية.
(Technical Services)
5- مدير معايير المواد والخدمات.
(Materials & Services Standardization Manager)
6- مدير أداء سلسلة الإمداد والبيانات والأنظمة.
(Supply Chain Performance, Data & Systems Manager)
(Capital Projects Procurement Director)
– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف شركة المياه الوطنية، عبر موقع لينكدإن:
– رابط التقديم: ( اضغط هنا )
* يتم تحديث الوظائف (حذف / إضافة) حسب الاكتفاء.