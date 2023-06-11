شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC)، عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، توفر وظائف شاغرة للعمل بأقسام وإدارات الشركة – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- أخصائي أول الهندسة القيمية.

(Value Engineering Lead)

2- مدير مكتب إدارة المشاريع.

(PMO Director)

3- مدير جدولة ومراقبة المشروع.

(Project Scheduling and Control Director)

4- مسؤول الخدمات التقنية.

(Technical Services)

5- مدير معايير المواد والخدمات.

(Materials & Services Standardization Manager)

6- مدير أداء سلسلة الإمداد والبيانات والأنظمة.

(Supply Chain Performance, Data & Systems Manager)

7- مدير مشتريات المشاريع الرأسمالية.

(Capital Projects Procurement Director)

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف شركة المياه الوطنية، عبر موقع لينكدإن:

– رابط التقديم: ( اضغط هنا )

* يتم تحديث الوظائف (حذف / إضافة) حسب الاكتفاء.