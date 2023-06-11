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التقديم متاح للسعوديين فقط

شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٧ صباحاً
شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC)، عبر حسابها الرسمي بموقع (LinkedIn)، توفر وظائف شاغرة للعمل بأقسام وإدارات الشركة – مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- أخصائي أول الهندسة القيمية.
(Value Engineering Lead)

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2- مدير مكتب إدارة المشاريع.
(PMO Director)

3- مدير جدولة ومراقبة المشروع.
(Project Scheduling and Control Director)

4- مسؤول الخدمات التقنية.
(Technical Services)

5- مدير معايير المواد والخدمات.
(Materials & Services Standardization Manager)

6- مدير أداء سلسلة الإمداد والبيانات والأنظمة.
(Supply Chain Performance, Data & Systems Manager)

7- مدير مشتريات المشاريع الرأسمالية.

 

(Capital Projects Procurement Director)

طريقة التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية والشروط والتقديم على وظائف شركة المياه الوطنية، عبر موقع لينكدإن:

– رابط التقديم: ( اضغط هنا )

*  يتم تحديث الوظائف (حذف / إضافة) حسب الاكتفاء.

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