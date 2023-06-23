شركة تجبر موظفيها على العمل 3 ساعات أمام جثة زميلتهم الميتة

ظلت امرأة في مدريد بإسبانيا تعمل في قسم استقبال شكاوى العملاء منذ 15 عامًا وترد على ردود وشتائمهم بصبر لتحافظ على وظيفتها، وفقًا لوسائل إعلام إسبانية.

قرار الشركة

وفي النهاية أصيبت المرأة البالغة من العمر 57 بنوبة قلبية فرفعت يدها تطلب النجدة من زملائها لكنها ماتت في مكانها.

وأصيب الموظفون بصدمة لموت زميلتهم فطلبوا العودة لمنازلهم لكن الشركة رفضت ذلك بحجة أن عملهم مهم رغم إمكانية العمل عن بعد.

وقام المسؤول في الشركة بتغطية الجثة وانتظروا قرابة 3 ساعات حتى أتت الشرطة وكانت السماعة لا زالت على أذنها عندما رفع أفراد الأمن الغطاء عنها.

وأجبرت الشركة الموظفين، على العمل قرابة 3 ساعات أمام جثة زميلتهم الميتة.

وأثارت الحادثة غضب الشارع الإسباني الذي وصف الشركة بالدنيئة.

وكانت الموظفة المتوفاة تعمل في شركة كهرباء ويُعتقد أن عملها لمدة 15 عامًا في استقبال مكالمات وشتائم الغاضبين لانقطاع التيار التي كانت تسمعها وخوفها على فقدان وظيفتها كانت سبب في النهاية في تراكم الضغط عليها حتى أصيبت بأزمة قلبية.