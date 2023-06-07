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في جميع مناطق المملكة

شركة تنفيذ الراجحي للخدمات تعلن وظائف بعدة تخصصات

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٣ صباحاً
شركة تنفيذ الراجحي للخدمات تعلن وظائف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة تنفيذ (شركة الراجحي للخدمات الإدارية) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية ومبيعات في جميع مناطق المملكة (الرياض، الدمام، جدة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مُمثل مبيعات السيارات:
– خبره في مبيعات السيارات.
– مهارات التسويق.
– مهارات إدارية.
– مهارات الحاسب الآلي.
– مهارات إقناع العميل.

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2- سكرتير تنفيذي:
– خبرة في مجال السكرتارية تزيد عن 4 سنوات.
– مهارة التواصل.
– مهارة مايكروسوفت أوفيس.
– مهارة اتخاذ القرارات.
– القدرة على التغيير التطوير.
– اللغة الإنجليزية.
– إعداد التقارير.

3- مُمثل مبيعات التأمين الصحي:
– المؤهل دبلوم فما أعلى.
– خبره سابقه في مبيعات التأمين الصحي
– المعرفة التامة ببرامج المايكروسوفت أوفيس.
4- مُمثل مبيعات أجهزة نقاط البيع POS:
– المؤهل دبلوم فما أعلى.
– مهارات التسويق.
– مهارات إدارية.
– مهارات الحاسب الآلي.
– مهارات إقناع العميل.

مكان العمل:
– الرياض.
– الدمام.
– جدة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/11/18هـ الموافق 2023/06/07م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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