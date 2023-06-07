شركة تنفيذ الراجحي للخدمات تعلن وظائف بعدة تخصصات

أعلنت شركة تنفيذ (شركة الراجحي للخدمات الإدارية) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية ومبيعات في جميع مناطق المملكة (الرياض، الدمام، جدة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:



1- مُمثل مبيعات السيارات:

– خبره في مبيعات السيارات.

– مهارات التسويق.

– مهارات إدارية.

– مهارات الحاسب الآلي.

– مهارات إقناع العميل.

2- سكرتير تنفيذي:

– خبرة في مجال السكرتارية تزيد عن 4 سنوات.

– مهارة التواصل.

– مهارة مايكروسوفت أوفيس.

– مهارة اتخاذ القرارات.

– القدرة على التغيير التطوير.

– اللغة الإنجليزية.

– إعداد التقارير.

3- مُمثل مبيعات التأمين الصحي:

– المؤهل دبلوم فما أعلى.

– خبره سابقه في مبيعات التأمين الصحي

– المعرفة التامة ببرامج المايكروسوفت أوفيس.

4- مُمثل مبيعات أجهزة نقاط البيع POS:

– المؤهل دبلوم فما أعلى.

– مهارات التسويق.

– مهارات إدارية.

– مهارات الحاسب الآلي.

– مهارات إقناع العميل.

مكان العمل:

– الرياض.

– الدمام.

– جدة.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/11/18هـ الموافق 2023/06/07م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا