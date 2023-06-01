Icon

حقيقة حرمان برشلونة من المشاركة بدوري أبطال أوروبا Icon لقطات لسقوط صاروخ على طريق مزدحم بالسيارات في أوكرانيا Icon لحظة تقطيع الكعكة في حفل زفاف ولي عهد الأردن والأميرة رجوة Icon رسالة ميسي الوداعية إلى خوردي آلبا Icon زفة ولي عهد الأردن على الأميرة رجوة بصوت فنان العرب محمد عبده Icon الشؤون النسائية بالمسجد النبوي ترفع جاهزيتها لاستقبال طلائع الحجاج Icon سبب اعتذار محمد مران إلى تاليسكا Icon لحظة سقوط بايدن خلال تخرج القوات الجوية الأمريكية Icon 3 هدايا لـ الاتحاد بعد تصدره ترتيب الدوري السعودي Icon حرائق غابات مستعرة تجبر آلاف الكنديين على الهروب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
لجمع البيانات بشأن وزن وتوزيع الطائرات

شركة طيران تزن المسافرين قبل ركوب الطائرة

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
شركة طيران تزن المسافرين قبل ركوب الطائرة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت شبكة سي إن إن، عن التعليمات التي سيتلقاها المسافرون من مطار أوكلاند الدولي على الخطوط الجوية النيوزيلندية على مدار الخمسة أسابيع المقبلة، وبالتحديد حتى الثاني من يوليو المقبل.

تعليمات الشركة

وبحسب وسائل الإعلام فإن الشركة قالت للمسافرين: اخلع حذاءك. أخرج مفاتيحك من جيبك. قف على الميزان.

قد يهمّك أيضاً
زلزال في البحر المتوسط

زلزال في البحر المتوسط

الهلال يسجل هدفين في أبها بالشوط الأول

الهلال يسجل هدفين في أبها بالشوط الأول

وتعد هذه الإجراءات هي وسيلة لجمع البيانات بشأن وزن وتوزيع الطائرات، ضمن ما تطلق عليه “مسح وزن الركاب”، وفقًا لقناة الحرة.

وقالت الشركة: نزن كل شيء على متن الطائرة، بدءًا من البضائع إلى وجبات الطعام، إلى الأمتعة سواء المشحونة أو المرافقة للراكب، والآن الركاب أنفسهم”، بحسب ما قال أخصائي تحسين التحكم في الحمولة في شركة الطيران النيوزيلندية، أليستر جيمس، في بيان.

البيانات سرية

ولأن الوزن شيء شخصي لا يرغب الجميع في الكشف عنه، تقول الشركة: إن البيانات ستكون سرية ولن يتم الكشف عنها من أجل حماية خصوصية الأفراد.

ويطلب من المسافرين الوقوف على ميزان رقمي، ثم يتم إرسال المعلومات المتعلقة بأوزانهم مباشرة، حيث إنها لا تعرض على شاشة الميزان ولا يراها الراكب نفسه. كما يقومون أيضًا بوضع أمتعتهم على ميزان آخر.

ويقول جيمس: “نريد طمأنة عملائنا بأنه لا يوجد عرض مرئي في أي مكان. لا أحد يستطيع أن يعرف وزنك، ولا حتى نحن”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها الشركة من الركاب الوقوف على الميزان قبل الصعود على متن رحلاتهم، حيث طبقتها على المسافرين المحليين في عام 2021، لكن المسح الخاص بركاب الرحلات الدولية تأخر بسبب وباء كورونا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة