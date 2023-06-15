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شروط التقدم بطلب العضوية في الأندية السعودية

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٠ صباحاً
شروط التقدم بطلب العضوية في الأندية السعودية
المواطن - فريق التحرير

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كشف الإعلامي الرياضي بتال القوس تفاصيل المادة السادسة والخاصة بطلب العضوية في الأندية وفقًا للائحة المؤسسات لتنظيم عضوية الأعضاء في الأندية الصادرة من وزارة الرياضة.

وقال القوس: “البند الأول يتفرع إلى 7 فقرات وهم: يجب أن يتم تقديم الطلب شخصيًّا من قبل المتقدم أو من يمثله إن كان شخصًا اعتباريًّا”.

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وواصل: “إرفاق مع الطلب صورة طبق الأصل من الهوية للمواطن أو هوية مقيم لغير السعودي أو جواز سفر في حال الإقامة خارج المملكة، أما بالنسبة للشخصية الاعتبارية فيتم إرفاق صورة من السجل التجاري أو الترخيص للشخصية الاعتبارية”.

وتابع القوس: “يتم كذلك إرفاق مستند التمثيل النظامي وإثبات الهوية لممثل الشخصية الاعتبارية وصورة شخصية حديثة، مع إيصال السداد البنكي لقيمة العضوية بحسب فئات العضوية المقررة، ويتم السداد من المنصة الإلكترونية أو حوالة بنكية للحساب المحدد”.

وأضاف: “يجب إرفاق العنوان الوطني مع طلب العضوية أو ما يوازيه إن كانت الإقامة خارج البلاد”.

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