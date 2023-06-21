Icon

الصحة: أكثر من 60 ألف حاجٍّ يتلقَّون الخدمات العلاجية Icon سجن أول طبيب أجرى زراعة قصبة هوائية بالعالم Icon مدرب ريال مدريد السابق على رادار الهلال Icon مقتل 3 فلسطينيين في قصف جوي إسرائيلي بالضفة لأول مرة منذ 18 سنة Icon وزير الإعلام: يجب اتخاذ موقف عربي لمواجهة المحتوى المخالف لمبادئنا Icon جامعة أم القرى تطلق الملتقى الثالث لتأهيل المتطوعين في الحج Icon جوندوجان ثاني صفقة يفقدها الهلال في الميركاتو الصيفي Icon 500 كادر أمني لمتابعة سير الحشود في المسجد الحرام Icon اضطرابات مفاجئة في حركة الطيران بسبب تغير المناخ Icon مطار الملك فهد جاهز لاستقبال أكثر من 7500 حاج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التقديم كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 سنة

شروط التقديم على الضمان المطور وتوضيح بشأن الاعتراض

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥١ مساءً
شروط التقديم على الضمان المطور وتوضيح بشأن الاعتراض
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن التقديم على الضمان المطور كفرد مستقل ابتداءً من عمر (18) سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية.

وتابعت الوزارة ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر تويتر، أنه في حال كان المستقل طالبًا يقل عمره عن 25 سنة فيعد تابعًا لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي.

قد يهمّك أيضاً
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة

المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة

ماء زمزم يطفئ عطش زوار المسجد النبوي على مدار الساعة

ماء زمزم يطفئ عطش زوار المسجد النبوي على مدار الساعة

وزارة الموارد البشرية

خطوات الاعتراض

في سياق آخر، قالت الوزارة: إنه يمكن تقديم اعتراض عبر المنصة الإلكترونية هنا بالخطوات التالية:

– برامج الدعم الخاصة بي.
– برنامج الضمان الاجتماعي.
– الأهلية والاستحقاق.
– استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
– تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.
– تسليم الاعتراض.

التسجيل في الضمان المطور

ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:

    • الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
    • إنشاء حساب جديد.
    • الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
    • تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
    • التأكيد على البيانات المدخلة.
    • يتم إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.

حساب المواطن

شروط الضمان المطور

أما فيما يتعلق بشأن شروط الضمان المطور فهي:

      • أن يكون سعودي الجنسية مقيمًا بشكل دائم في المملكة باستثناء (المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل).
      • ألا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.
      • استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
      • ألا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.
      • وضمن شروط الضمان المطور ألا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية.
      • إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشًا مستقلًّا.
      • ألا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي فيها الأسرة.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم