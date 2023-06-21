شروط التقديم على الضمان المطور وتوضيح بشأن الاعتراض

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يمكن التقديم على الضمان المطور كفرد مستقل ابتداءً من عمر (18) سنة في حال تم تقديم ما يثبت الاستقلالية.

وتابعت الوزارة ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر تويتر، أنه في حال كان المستقل طالبًا يقل عمره عن 25 سنة فيعد تابعًا لأسرته وعليه التسجيل مع كافة أفراد الأسرة عند التقديم لطلب معاش الضمان الاجتماعي.

خطوات الاعتراض

في سياق آخر، قالت الوزارة: إنه يمكن تقديم اعتراض عبر المنصة الإلكترونية هنا بالخطوات التالية:

– برامج الدعم الخاصة بي.

– برنامج الضمان الاجتماعي.

– الأهلية والاستحقاق.

– استعراض تفاصيل دورة الأهلية.

– تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.

– تسليم الاعتراض.

التسجيل في الضمان المطور

ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان المطور للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. إنشاء حساب جديد. الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور. تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة. التأكيد على البيانات المدخلة. يتم إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.



شروط الضمان المطور

أما فيما يتعلق بشأن شروط الضمان المطور فهي: