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ألا يقل الدخل المحتسب عن 1100 ريال

شروط معاش الضمان الاجتماعي الجديد

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٢ مساءً
شروط معاش الضمان الاجتماعي الجديد
المواطن - فريق التحرير

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مع اقتراب موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر يوليو لمستفيدي الضمان، والذي سيوافق يوم الاثنين الموافق 26 يونيو الجاري قبل إجازة عيد الأضحى، تضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من الشروط للحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد

وذكرت الوزارة أن شروط الضمان الاجتماعي الجديد هي:

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  • أن يكون سعودي الجنسية مقيمًا بشكل دائم في المملكة باستثناء (المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي، والأرملة والمطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون، وأبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل ذوات الأيتام اللاتي لديهن بطاقات تنقل).
  • ألا يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.
  • استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بتقديم خدمات الصحة والتعليم للأبناء، والالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.
  • ألا يكون مقيمًا في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.
  • ألا يمتلك أصولًا ذات قيمة عالية.
  • إذا كان للعائل أكثر من أسرة فتعد كل أسرة مستقلة وتستحق معاشًا مستقلًّا.
  • ألا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش كون أحد أفرادها يقيم لغرض الدراسة خارج المدينة التي فيها الأسرة.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية:

    • الذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
    • إنشاء حساب جديد.
    • الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة معاش الضمان الاجتماعي المطور.
    • تسجيل وإدخال كافة البيانات المطلوبة.
    • التأكيد على البيانات المدخلة.
    • يتم إرسال رسالة بقبول الطلب أو الرفض مع توضيح السبب.

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