شروط معاش الضمان الاجتماعي الجديد

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مع اقتراب موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر يوليو لمستفيدي الضمان، والذي سيوافق يوم الاثنين الموافق 26 يونيو الجاري قبل إجازة عيد الأضحى، تضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عددًا من الشروط للحصول على معاش الضمان الاجتماعي الجديد.
وذكرت الوزارة أن شروط الضمان الاجتماعي الجديد هي:
ويمكن للمواطنين التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد للحصول على الدعم من خلال الخطوات التالية: