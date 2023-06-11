Icon

جماهير الهلال: يوسف الثنيان أفضل لاعب بتاريخ النادي Icon عقوبة السجن لن تمنع ترامب من الترشح للرئاسة Icon نيويورك تايمز: رؤية محمد بن سلمان لمستقبل السعودية تتقدم نحو القمة Icon شوارع أنقرة تتحول لشلالات بفعل الأمطار Icon جماهير الأهلي ترفض التعاقد مع هوجو لوريس Icon شقيقتان تموتان جوعًا في السودان Icon فريقان يتنافسان على ضم عبدالكريم حسن في دوري روشن Icon ثعبان ينزل من فتحة مروحة السقف بأمريكا Icon للحجاج: اشتروا عبوات ماء زمزم من نقاط بيع معتمدة Icon خدمة الترميز تسهم في ضمان وصول أمتعة حجاج المغرب بأمان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
حاصرهن القتال لنحو 55 يومًا

شقيقتان تموتان جوعًا في السودان

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ مساءً
شقيقتان تموتان جوعًا في السودان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

توفيت سودانية من أصول أرمنية وشقيقتها، جوعًا السبت في منزلهما في أحد الأحياء الراقية بوسط العاصمة السودانية الخرطوم بعد أن حاصرهن القتال المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع لنحو 55 يومًا.

تفاصيل الوقعة

وفي التفاصيل، تفرغت زبرفينت يقفيان، وهي سودانية من أصول أرمنية؛ لأكثر من 5 سنوات لرعاية شقيقتها زفيار المريضة تاركة وظيفتها المرموقة في السفارة الأميركية في الخرطوم؛ لكن الشقيقتين وجدتا ميتتين جوعًا السبت.

قد يهمّك أيضاً
لقطات من الحالة المطرية على الرس

لقطات من الحالة المطرية على الرس

انتخاب الصمعاني رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

انتخاب الصمعاني رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب

وبحسب أحد سكان المنطقة فإن الشقيقتين واجهتا صعوبة كبيرة في الخروج من المنزل بعد أن نفدت عندهما مياه الشرب والمواد الغذائية مما أدى إلى وفاتهن بهذه الطريقة المأساوية.

مناطق الاشتباك

وفي الواقع؛ عاشت مناطق وسط الخرطوم القريبة من مناطق الاشتباك حول المطار والقيادة العامة للجيش وعدد من المواقع الحيوية الأخرى أوضاعًا إنسانية خطيرة.

وفي حين تمكن عشرات الآلاف من سكان تلك المناطق من الخروج إلى مناطق أخرى أكثر أمانًا، فإن المئات واجهوا صعوبات كبيرة في ترك بيوتهم في ظل التردي الشديد للأوضاع الأمنية.

وتحولت معظم تلك الأحياء إلى مدن أشباح بعد أن هجرها نحو 95 في المئة من سكانها؛ لكن بقية من بقوا في بيوتهم تعرضوا لمآس إنسانية غير مسبوقة؛ حيث مات بعضهم ولم يجد من يدفنه وظل البعض تحت الأنقاض لأيام حتى فاحت رائحة جثامينهم.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى الملاحة الجوية في 3 مدن
وظائف

وظائف شاغرة لدى الملاحة الجوية في 3...

وظائف
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 205 ريالات
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
تعليق كعكي على الاقتراب من ضم بنزيما
الرياضة

تعليق كعكي على الاقتراب من ضم بنزيما

الرياضة
أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر بعد رصد مخالفات
السعودية اليوم

أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
الأمن العام : اسألوا عن المستندات اللازمة قبل استثمار أموالكم
السعودية اليوم

الأمن العام : اسألوا عن المستندات اللازمة...

السعودية اليوم
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات
السوق

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
التشكيل المتوقع لـ قمة الهلال والاتحاد الحاسمة
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ قمة الهلال والاتحاد الحاسمة

الرياضة