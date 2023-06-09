شقيق محمد كنو لـ جماهير الهلال: ما علاقة أخي برفض ميسي التوقيع؟!

خرج شقيق اللاعب محمد كنو عن صمته، وذلك بعد الهجوم الذي تعرض له نجم النادي من قبل الجماهير حيث اتهمته بالوقوف عقبة أمام النادي لضم العديد من الصفقات وكان آخرها الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان ميسي فضّل الانتقال لصفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي وعدم التعاقد مع الهلال.

رد شقيق محمد كنو

وقال شقيق كنو عبر حسابه في Snap CHAT: “يعني والله الواحد يوصل ترند عشان في ناس تعزز له، الحين ايش دخل رفض ميسي، يعني ميسي قال محمد كنو خلاني أرفض التعاقد، وايش دخل رونالدو الفترتين يا حبيبي النادي واللاعب يتحملونها وهم راضيين بالقرار”.

وتابع: ” حاب أقولك يا محمد بكأس العالم نفس اللي كانوا يمدحونك هم نفسهم اللي يدعون عليك، لأن فهم كرة القدم مو من خلف الجوال والتلفزيون”.

يذكر أن الهلال كان حُرم من قيد الصفقات الجديدة لفترتي انتقالات وذلك بسبب قضية كنو الشهيرة مع نادي النصر والتي بدأت في يناير من عام 2022، حيث وقع اللاعب لـ النصر والهلال في آن واحد وقتها.