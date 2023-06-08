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وسط جهود حكومية لتهيئة الطريق

شلالات هيف الشرشار بالباحة تجذب الأهالي بمنظرها البديع

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٥ مساءً
شلالات هيف الشرشار بالباحة تجذب الأهالي بمنظرها البديع
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية”، لقطات طبيعية خلابة لشلالات هيف الشرشار بمنطقة الباحة، وذلك بعد هطول الأمطار الغريرة.

وأظهر الفيديو، تزايد الإقبال من الأهالي على شلالات هيف الشرشار بالباحة للتنزه وقضاء أوقات ممتعة وسط طبيعة المكان الساحرة.

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ويعد هيف الشرشار أحد المواقع اللافتة في الباحة والتي حظيت بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي لتمتعها بجمال خلاب.

تهيئة الطرق

فيما نفذت أمانة منطقة الباحة جهودًا مكثفة مع تزايد الإقبال على الموقع، وذلك بتهيئة الطريق وتيسير وصول الأهالي وذلك عبر مسار مخصص للمركبات لتسهيل الوصول إلى الموقع.

ونشرت أمانة منطقة الباحة على حسابها بموقع “تويتر”، صورًا من تهيئة الطرق، قائلة إن وكالة الخدمات التابعة لها قامت بفتح طريق شلال هيف الشرشار من مخطط جدرة بمدينة الباحة، وذلك لتسهيل وصول المرتادين وبطريقة تحافظ على البيئة والغطاء النباتي.

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