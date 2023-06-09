شلال الشراشير جمال الطبيعة ووجهة السائح في الباحة

يشهد شلال الشراشير بقرية جدرة بمدينة الباحة هذه الأيام كغيره من المواقع السياحية بالمنطقة إقبالاً متزايداً من الزوار التي من المتوقع أن تصل إلى ذروتها مع انطلاق فعاليات صيف هذا العام.



وأعرب عددٌ من الزوار عن سعادتهم الغامرة بقضاء أوقات جميلة في أحضان الطبيعة المتنوعة ما بين جريان المياه والغطاء النباتي، ورائحة التربة المُبللة.



وتتميز منطقة الباحة بمدرجاتها الزراعية الخضراء التي تتكئ على مرتفعاتها الجبلية المعانقة بشموخها الضباب، مكونة أمام الناظر لوحة بانورامية جميلة يصاحبها متعة بصرية لجبال الباحة على مدار العام.