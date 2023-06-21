“شل” العالمية توقع اتفاقية لافتتاح محطات وقود في السعودية

وقعت شركة “شل” العالمية، مع مجموعة “أسياد” القابضة، اتفاقية لافتتاح محطات وقود تحمل العلامة التجارية الخاصة بشركة شل في السعودية.

موعد افتتاح أولى المحطات

ومن المتوقع افتتاح أولى محطات الوقود في الربع الرابع من هذا العام، 2023، في مدينة الرياض.

تطوير قطاع مراكز الخدمة

وبحسب ما نشرته وزارة الطاقة على موقعها، اليوم الأربعاء، فإن هذه الاتفاقية ترمي لتطوير قطاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود، من خلال دخول شركات عالمية في هذا القطاع بتطوير سياسات وبرامج وخطط تحول تنموية تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وذكرت الوزارة أنها وقّعت اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، هذا العام، وذلك لتمكين المستثمرين من الحصول على حق الامتياز التجاري من المنشآت المؤهلة بهدف تحسين مستوى المنافسة، وتحقيق مستهدفات الوزارة لضمان أمن وموثوقية الإمدادات وتحسين هيكلة القطاع.