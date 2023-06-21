شركة أرامكو تعلن عن فرص تدريب وتوظيف التعاقد مع 62 شركة بالمدينة المنورة لنقل الحجاج تجهيز منفذ البطحاء بـ 38 كاونتر للجوازات لخدمة الحجاج اليوم..بدء تداول أسهم المرابحة المرنة للتمويل في السوق السعودية مكة المكرمة والخرج الأعلى حرارة اليوم بـ 44 مئوية “شل” العالمية توقع اتفاقية لافتتاح محطات وقود في السعودية هيئة تطوير منطقة حائل تعلن عن وظائف شاغرة طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر شطب ترخيص محامٍ خالف نظام المحاماة وقواعد السلوك المهني وصول 1.3 مليون حاج من الخارج عبر المنافذ الدولية
وقعت شركة “شل” العالمية، مع مجموعة “أسياد” القابضة، اتفاقية لافتتاح محطات وقود تحمل العلامة التجارية الخاصة بشركة شل في السعودية.
ومن المتوقع افتتاح أولى محطات الوقود في الربع الرابع من هذا العام، 2023، في مدينة الرياض.
وبحسب ما نشرته وزارة الطاقة على موقعها، اليوم الأربعاء، فإن هذه الاتفاقية ترمي لتطوير قطاع مراكز الخدمة ومحطات الوقود، من خلال دخول شركات عالمية في هذا القطاع بتطوير سياسات وبرامج وخطط تحول تنموية تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وذكرت الوزارة أنها وقّعت اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، هذا العام، وذلك لتمكين المستثمرين من الحصول على حق الامتياز التجاري من المنشآت المؤهلة بهدف تحسين مستوى المنافسة، وتحقيق مستهدفات الوزارة لضمان أمن وموثوقية الإمدادات وتحسين هيكلة القطاع.