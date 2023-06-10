شنايدر يدعم الإنتر قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

حرص الهولندي ويسلي شنايدر نجم إنتر ميلان الإيطالي السابق على دعم فريقه قبل مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي ينطلق بعد قليل.

دعم متواصل

ونشر الحساب الرسمي لنادي إنتر ميلان في “تويتر” مقطع فيديو لتواجد شنايدر مع الجماهير الإيطالية في ملعب ” أتاتورك ” الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.

وسيدير الحكم البولندي سيمون مارتشينياك اليوم، المباراة النهائية في دوري الأبطال وسيعاونه كل من البولندي باويل سوكولنيكي وتوماس ليستكيفيس كحكمين مساعدين، أما الحكم الروماني إيستفان كوفاتش سيكون حكمًا رابعًا وتوماسز كوياتكوفسكي حكمًا للفيديو.

وسبق للحكم مارتشينياك إدارة نهائي كأس العالم 2022 الذي أُقيم بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا.

نهائي دوري أبطال أوروبا

وتنطلق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب “أتاتورك ”.

وستنقل مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH, BEIN 4K HDR , BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM , TOD APP – BEIN SPORTS.

وكان مانشستر سيتي تأهل إلى نهائي دوري الأبطال على حساب ريال مدريد الإسباني بنتيجة 5/ 1 في مجموع المباراتين، بينما صعد إنتر ميلان إلى النهائي على حساب جاره ميلان بنتيجة 3/ 0 في مجموع المباراتين.