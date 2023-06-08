وقال ماكرون، في تغريدة عبر “تويتر”، “هجوم جبان وقع هذا الصباح في حديقة في مدينة آنسي تعرض له أطفال وشخص بالغ، وهم الآن بين الحياة والموت. الأمة في حالة صدمة بعد هذا الحادث”، معربًا عن حزنه البالغ لهذا الحادث، وتابع: “قلوبنا معهم ومع أسرهم وموظفي خدمات الطوارئ الطبية”.