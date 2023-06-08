تداولت وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي لقطات ومقاطع فيديو توثق الحادث المروع للهجوم على الأطفال بحديقة الألب الفرنسية اليوم الخميس.

عملية طعن مروعة

وتعرض العديد من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات لعملية طعن من قبل طالب لجوء سوري مقيم في فرنسا، وهو الحادث الذي وصفه شهود عيان بالـ “مذبحة”.

وقال شهود عيان لصحيفة “ديلي ميل”، إنهم رأوا رجلاً يهاجم مجموعة من الأطفال في حديقة آنيسي، وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لمنفذ الهجوم وهو يحمل سكينًا في يده ويهاجم الأطفال وسط صرخات الأمهات.

روايات شهود عيان

ويقول شهود عيان، إن الأمهات مررن من أمامهن وهن يصرخن ويركضن هربًا من المجرم، في أعقاب الهجوم الذي وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه “جبان”.

وأفاد شهود عيان إن حامل السكين بدأ بمهاجمة أطفال، بينما كانوا يلعبون في ملعب صغير في مشهد وصفوه بالـ”مذبحة”.

اعتقال المشتبه به

وأفادت الصحيفة البريطانية “ديلي ميل” أنه تم اعتقال المشتبه به، البالغ من العمر 32 عامًا، على الفور، في مكان الحادث.

صرحت الشرطة الفرنسية لوكالة رويترز الإخبارية، اليوم الخميس ، أن ثمانية أطفال أصيبوا بجروح بالغة في عملية طعن في مدينة أنيسي الواقعة في جبال الألب الفرنسية.

وقالت الشرطة إن الأطفال يبلغون من العمر حوالي 3 سنوات، وأن 3 أطفال منهم في وضع حرج جراء تعرضهم لإصابات بالغة في عملية الطعن بمدينة آنسي الفرنسية.

أول تعليق لماكرون

من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عن أسفه لوقوع حادث الطعن الذى وصفه “بالجبان” الذى تعرض له أطفال فى حديقة بمدينة آنسى بجنوب شرق فرنسا، مؤكدًا أن الأمة الفرنسية فى صدمة تجاه هذا الحادث.