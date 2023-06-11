شوارع أنقرة تتحول لشلالات بفعل الأمطار

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لشوارع العاصمة التركية أنقرة غارقة بالمياه نتيجة غزارة الأمطار وعدم قدرة مجاري المياه على تصريف الفائض.
وفي التفاصيل، شوهد العديد مما وصفه المتابعون بشلالات الماء التي تدفقت من عدة أماكن باتجاه الشوارع نتيجة سوء التصريف.
ووجه بعضهم اللوم لرئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، حيث قالوا إن الأرصاد الجوية تنبأت مسبقًا بتلك السيول إلا أن البلدية لم تتخذ أي إجراءات مسبقة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها أنقرة لهذا النوع من الحوادث، فالأشهر الماضية شهدت المدينة أمطارًا غزيرة للغاية أدت لحدوث تشققات كبيرة في الطرقات وانتشار واسع لرجال الطوارئ في الشوارع.