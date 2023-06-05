صاحب الـ92 عامًا يحطم الأرقام القياسية في الجري

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لمعلم ياباني يدعى هيرو تاناكا، متقاعد يبلغ من العمر 92 عاماً ويحمل لقب (المسن الذي يحطم الأرقام القياسية).

ووفقًا لوسائل إعلام يابانية، دخل المعلم الياباني سباقات 200 و100 و60 مترًا لفئة الرجال فوق سن 90 وسبقهم بمسافات كبيرة.

وأظهر المقطع تاناكا يركض بخفة وسرعة عالية في سباق 60 مترًا خلال 10.95 ثوان فقط.