Icon

مصرع وإصابة 21 شخصًا في حادث مروع بالأردن Icon الفريق البسامي يقف على استعدادات أمن الحج Icon الأهلي والشباب يتنافسان لضم أوباميانج Icon الخارجية الأمريكية: ملتزمون بتعزيز شراكتنا الأمنية مع السعودية Icon جولات الفجر تضبط حالات اشتباه بالتستر في أسواق العزيزية بالرياض Icon لوكا مودريتش يتسبب في إحراج رئيس ريال مدريد Icon جامعة الطائف تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا Icon الأمن العام للمواطنين: احذروا مروجي الفوركس غير المرخص Icon التعليم تعلن موعد فتح التقديم على الترقيات عبر نظام فارس Icon لحظة قص الشريط وإعادة فتح السفارة الإيرانية بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
قطع 60 مترًا خلال 10.95 ثوانٍ فقط

صاحب الـ92 عامًا يحطم الأرقام القياسية في الجري

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٠ مساءً
صاحب الـ92 عامًا يحطم الأرقام القياسية في الجري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لمعلم ياباني يدعى هيرو تاناكا، متقاعد يبلغ من العمر 92 عاماً ويحمل لقب (المسن الذي يحطم الأرقام القياسية).

ووفقًا لوسائل إعلام يابانية، دخل المعلم الياباني سباقات 200 و100 و60 مترًا لفئة الرجال فوق سن 90 وسبقهم بمسافات كبيرة.

قد يهمّك أيضاً
نيوم تجذب استثمارات بـ 21 مليار ريال لبناء 10 مجمعات سكنية

نيوم تجذب استثمارات بـ 21 مليار ريال لبناء 10 مجمعات سكنية

تشافي يتشبث بأمل ضم ليونيل ميسي

تشافي يتشبث بأمل ضم ليونيل ميسي

وأظهر المقطع تاناكا يركض بخفة وسرعة عالية في سباق 60 مترًا خلال 10.95 ثوان فقط.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات تحبس الأنفاس لمواجهة تمساح في الشارع
غرائب

لقطات تحبس الأنفاس لمواجهة تمساح في الشارع

غرائب
برد كثيف على معظم المناطق السعودية
السعودية اليوم

برد كثيف على معظم المناطق السعودية

السعودية اليوم
لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق
السعودية اليوم

لقطات لجريان سيل شعيب البكر بمحافظة الحريق

السعودية اليوم
سقوط مروج مخدرات في الرياض بحوزته أسلحة بيضاء
أخبار أمنية

سقوط مروج مخدرات في الرياض بحوزته أسلحة...

أخبار أمنية
بنزيما يحسم موقفه من عرض الاتحاد خلال ساعات
الرياضة

بنزيما يحسم موقفه من عرض الاتحاد خلال...

الرياضة
مشاهد ساحرة لحركة الغيوم في سماء أبها
السعودية اليوم

مشاهد ساحرة لحركة الغيوم في سماء أبها

السعودية اليوم
إجراءات دخول ريانة والقرني إلى محطة الفضاء الدولية تستغرق 100 دقيقة
السعودية اليوم

إجراءات دخول ريانة والقرني إلى محطة الفضاء...

السعودية اليوم
أمير تبوك مهنئاً الهلال بالفوز بكأس الملك: خالص التهاني والتبريكات
السعودية اليوم

أمير تبوك مهنئاً الهلال بالفوز بكأس الملك:...

السعودية اليوم