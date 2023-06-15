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كان في ملعب كرة قدم بوودبريدج الأمريكية

صاعقة تضرب أمريكيًّا وتسقطه أرضًا

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ مساءً
صاعقة تضرب أمريكيًّا وتسقطه أرضًا
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، لقطات لحادثة مرعبة في مدينة وودبريدج الأمريكية، حيث ضربت صاعقة برق قوية رجلًا كان في ملعب كرة قدم بشكل مفاجئ.

تفاصيل الصاعقة

وفي التفاصيل، تسببت الصاعقة التي حدثت في حوالي الساعة 12:21 مساءً، بسقوط الرجل الذي يُدعى إيريك بومغارتنر أرضًا، حيث فقد الوعي مباشرة، ولكن تصرف ضابط الشرطة، آر جيه ماك بارتلاند، أنقذ بومغارتنر من الموت.

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وأظهر مقطع الفيديو اللحظة التي ضربت فيها الصاعقة الرجل، وأسقطته أرضًا.

وقال أحد شهود العيان: “لقد كانت الصاعقة مثل القنبلة، نظرت من النافذة، وإذا برجل في الملعب سقط أرضًا”.

وتابع آخر: “كان الرجل مستلقيًا على الأرض، اتصلنا بالشرطة، ووصلت الشرطة لكن الرجل لم يتحرك”.

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