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بعد انتقاله إلى صفوف العميد رسميًا

صالح القرني بعد صفقة بنزيما: يا خصم الإتي جاتك الهزيمة

الأربعاء ٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٦ مساءً
صالح القرني بعد صفقة بنزيما: يا خصم الإتي جاتك الهزيمة
المواطن - فريق التحرير

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أبدى رئيس رابطة الاتحاد السابق، صالح القرني، سعادته بانضمام نجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما إلى صفوف العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أهزوجة من صالح القرني

وكتب صالح القرني رسالة عبر حسابه الخاص على موقع “سناب شات”، وتفاعلت الجماهير معها، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وسط توقعات بأن يتم غناء الأهزوجة الجديدة خلال تقديم بنزيما في ملعب الجوهرة.

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وجاءت الأهزوجة التي كتبها صالح القرني، كالتالي: “بنزيما يا خصم الإتي جاتك الهزيمة.. مانجا منه عتاولة أوروبا وكمان لو جابو الخيلان يا الله خصمك بالإتي يروح البر ويرقد بناموسيه”.

وواصل صالح القرني حديثه عبر موقع “سناب شات”، قائلًا: “تخيل تنام خايف وكمان ناموس ويجيك تلفون ترد ألو مين بتكلم الاتحاد يا معلم”.

صالح القرني
القرني عبر سناب شات

بنزيما ينضم للاتحاد

ونجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في الحصول على توقيع كريم بنزيما في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026.

Benzema
بنزيما – المصدر @ittihad

ولعب كريم بنزيما، 14 عامًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، وقدم مستوى مميزًا ونجح في التتويج بأكثر من 20 بطولة.

ويأمل بنزيما المتوج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2022، في مواصلة تألقه، وقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد للظهور بشكل مميز؛ خاصة أنه سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @FabrizioRomano

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