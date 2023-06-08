صحة عشرات ملايين الأمريكيين في خطر بسبب حرائق كندا

يغطّي شمال شرق الولايات المتحدة الخميس هواءٌ ملوّث بدخان الحرائق المندلعة في كندا، الأمر الذي يثير مخاوف على صحة عشرات الملايين من الأمريكيين المعنيين.

تلوّث الهواء

وتمتدّ هذه الحلقة النادرة من تلوّث الهواء من إلينوي في الشمال إلى كارولاينا الجنوبية. كما تُسبّب قلقًا خاصًّا على صحّة الضعفاء، مثل الأطفال وكبار السن ومن يعانون مشاكل في القلب أو الجهاز التنفّسي.

وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمنظّمات البيئية على ضرورة مكافحة تغيّر المناخ الذي يفاقِم مخاطر الحرائق، التي اندلعت في وقت مبكر من هذا العام في كيبيك.

وتصدّرت الصور المؤثرة لنيويورك التي يغمرها ضوء برتقالي، الصفحات الأولى من الصحف، على الرغم من أنّ السماء كانت أكثر وضوحًا هناك صباح الخميس.

وتمّ إغلاق حدائق الحيوانات في برونكس وسنترال بارك، كما هي الحال في واشنطن حيث تمّ أيضًا إلغاء مباراة بايسبول للمحترفين الخميس، غداة اتخاذ خطوة مشابهة في نيويورك.

من الأحمر إلى الأرجواني

وبات الوضع أسوأ في العاصمة من اليوم السابق، بحيث رفعت حالة التأهّب بشأن جودة الهواء من “الأحمر” إلى “الأرجواني”. ويوصف هذا المستوى من التلوث بأنّه “ضار جدًّا بالصحة”، وفقًا للمقياس المستخدم من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية.

ولليوم الثاني على التوالي، لن يتمكّن الأطفال في المدارس العامّة في واشنطن من قضاء فترات الاستراحة في الخارج، بينما تمّ إلغاء دروس الرياضة في الهواء الطلق.

من جهتها، أعلنت وكالة الطيران المدني الأمريكية أنّه تمّ موقتًا في الصباح، تعليق جميع الرحلات الجوية التي كان من المقرّر أن تهبط في فيلادلفيا، قبل استئنافها. وتأثّر مطارا نيويورك (لاغورديا ونيوارك) أيضًا بالتأخير المتعلّق بضعف الرؤية.

ويؤدّي الاحتباس الحراري إلى تفاقم مخاطر اندلاع الحرائق وحدّتها. وتمثّل الزيادة في درجة الحرارة وتضاعف موجات الحر وانخفاض هطول الأمطار في بعض الأماكن، مزيجًا مثاليًّا لاندلع الحرائق وتكاثرها.