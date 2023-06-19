صحفي يكشف مفاجأة صادمة بشأن انتقال لوكاكو إلى الهلال

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كشف الصحفي الإيطالي فرانشيسكو جورييري أن مفاوضات الهلال لضم اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو قد لا تنجح؛ وذلك بسبب رغبة اللاعب البقاء في ناديه الحالي إنتر ميلان الإيطالي.
وذكرت تقارير صحفية أن اللاعب البلجيكي تلقى عرضًا من أزرق الرياض لمدة عامين براتب سنوي يصل إلى 25 مليون يورو، لكن اللاعب صاحب الأصول الكونغولية يحبذ البقاء في الدوري الإيطالي.
وأشار الصحفي جورييري أن النجم البلجيكي يرى أنه لا يزال من المبكر التفكير في الانتقال لدوري روشن خاصة أنه في سن الـ30 ويطمح إلى البقاء في إنتر ميلان للفوز بالمزيد من البطولات في الفترة المقبلة، واللعب بشكل أفضل في بطولتي كأس أمم أوروبا 2024 وكأس العالم 2026.
وفي وقت سابق، تعرض اللاعب البلجيكي لإساءات عنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد خسارة لقب دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.
اللاعب البلجيكي صاحب الـ30 عامًا كان تسبب بالخطأ في منع كرة تم تسديدها من أحد زملائه من دخول شباك مانشستر سيتي حيث ظلت النتيجة تشير إلى تفوق مانشستر سيتي بهدف حتى نهاية المباراة.