صحيفة “المواطن” تهنئ القيادة والشعب بمناسبة عيد الأضحى المبارك

تتقدم أسرة صحيفة “المواطن” بالتهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سمو ولي العهد الأمير محمد سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى- عز وجل- أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال ، وكل عام وأنتم بخير .