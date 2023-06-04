Icon

هطول أمطار غزيرة على عرعر Icon الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش Icon مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم Icon المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي Icon الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة Icon أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات Icon الفيصل: لن يتم زيادة أسعار تذاكر المباريات Icon فتاة متهورة توثق قيادتها على سرعة 170 كم Icon العائلة المالكة البريطانية تستقبل مولودًا جديدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد رحيله عن باريس سان جيرمان رسميًا

صحيفة فرنسية تثير الجدل عن مصير ميسي

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٣ مساءً
صحيفة فرنسية تثير الجدل عن مصير ميسي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثارت إحدى الصحف الفرنسية، الجدل عن مصير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وذلك بعد إعلان رحيله رسميًا عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أمس.

وقالت صحيفة ” ليكيب” الفرنسية عبر الصحفي فروينت تورشو إن رغبة متبادلة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونادي برشلونة الإسباني للتعاقد معًا في الوقت الحالي.

قد يهمّك أيضاً
جوازات مطار المدينة المنورة تستقبل حجاج تركيا

جوازات مطار المدينة المنورة تستقبل حجاج تركيا

الادخار في السعودية منخفض مقارنة بالعالم

الادخار في السعودية منخفض مقارنة بالعالم

وأضافت الصحيفة أنه في حال لم يوفق برشلونة في ضم النجم الأرجنتيني، فإن نجم باريس سان جيرمان السابق يملك عرضًا إنجليزيًا وإيطاليًا للبقاء في أوروبا.

صافرات الاستهجان في وداع ميسي

وبالأمس، ودعت جماهير نادي باريس سان جيرمان ، النجم ليونيل ميسي بصافرات الاستهجان، وذلك قبل انطلاق مباراة سان جيرمان ضد كليرمون فوت 36 في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الفرنسي لموسم 2022/2023.

وذكر الحساب الرسمي لـ قناة ” أبو ظبي الرياضية” عبر “تويتر” أن النجم الأرجنتيني تم استقباله في عمليات الإحماء بصافرات الاستهجان حيث تعد مباراة كليرمون هي آخر مباراة للنجم الأرجنتيني مع الفريق الباريسي.

وقال الحساب الرسمي للنادي الفرنسي باللغة العربية عبر “تويتر” : “بعد موسمين في العاصمة الفرنسية، تصل مغامرة ليو وباريس سان جيرمان إلى نهايتها مع تمام موسم 2022/2023، النادي يتمنى بشعور صادق المزيد من النجاحات لليو في بقية مسيرته الاحترافية”.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة حتى التخرج
السعودية اليوم

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة...

السعودية اليوم
تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية
العالم

تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة...

العالم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات يوم البحث العلمي بجامعة شقراء
السعودية اليوم

صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات...

السعودية اليوم
لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب
غرائب

لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال...

غرائب
لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك
السعودية اليوم

لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك

السعودية اليوم
طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن طائرة كندية
السعودية اليوم

طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن...

السعودية اليوم