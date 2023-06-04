صحيفة فرنسية تثير الجدل عن مصير ميسي

أثارت إحدى الصحف الفرنسية، الجدل عن مصير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وذلك بعد إعلان رحيله رسميًا عن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أمس.

وقالت صحيفة ” ليكيب” الفرنسية عبر الصحفي فروينت تورشو إن رغبة متبادلة بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونادي برشلونة الإسباني للتعاقد معًا في الوقت الحالي.

وأضافت الصحيفة أنه في حال لم يوفق برشلونة في ضم النجم الأرجنتيني، فإن نجم باريس سان جيرمان السابق يملك عرضًا إنجليزيًا وإيطاليًا للبقاء في أوروبا.

صافرات الاستهجان في وداع ميسي

وبالأمس، ودعت جماهير نادي باريس سان جيرمان ، النجم ليونيل ميسي بصافرات الاستهجان، وذلك قبل انطلاق مباراة سان جيرمان ضد كليرمون فوت 36 في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الفرنسي لموسم 2022/2023.

وذكر الحساب الرسمي لـ قناة ” أبو ظبي الرياضية” عبر “تويتر” أن النجم الأرجنتيني تم استقباله في عمليات الإحماء بصافرات الاستهجان حيث تعد مباراة كليرمون هي آخر مباراة للنجم الأرجنتيني مع الفريق الباريسي.

وقال الحساب الرسمي للنادي الفرنسي باللغة العربية عبر “تويتر” : “بعد موسمين في العاصمة الفرنسية، تصل مغامرة ليو وباريس سان جيرمان إلى نهايتها مع تمام موسم 2022/2023، النادي يتمنى بشعور صادق المزيد من النجاحات لليو في بقية مسيرته الاحترافية”.