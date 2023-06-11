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لتزامن يوم 27 يونيو مع إجازة عيد الأضحى

صرف مرتبات العاملين بالجهات الحكومية 26 يونيو

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ صباحاً
صرف مرتبات العاملين بالجهات الحكومية 26 يونيو
المواطن - فريق التحرير

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وجهت وزارة المالية جميع الجهات الحكومية بسرعة العمل على تجهيز وإرسال أوامر دفع رواتب شهر يونيو الجاري ، اعتبارًا من ٢٠٢٣/٦/1م، وإعداد مسيرات الرواتب عن طريق نظام صرف، تمهيدا لصرف رواتب شهر يونيو يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٦/26م.

وأوضحت المالية في بيان لها أن التاريخ المذكور يتزامن مع آخر يوم عمل لنظام الحوالات سريع ، وفقا لتعميم البنك المركزي السعودي رقم ٤٤٠٦٤٣٤٠ وتاريخ ١٤٤٤/٨/١٣هـ.

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وأشارت وزارة المالية إلى أنه لتفادي وجود حالات إيقاف أو رفض للمسيرات يتعذر معالجتها خلال توقف أعمال نظام الحوالات (سريع)، نؤكد على أهمية مراجعة جميع البيانات المرسلة والتحقق من صحتها والتأكد من تحويل أوامر الدفع لحسابات الرواتب الصحيحة لدى البنك المركزي وكذلك دقة وسلامة بيانات المسيرات (أسم المستفيد – رقم الآيبان- ورمز البنك).

الجدير بالذكر أن إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ بنهاية عمل يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٤هـ, الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٢م.

 

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