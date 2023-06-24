صرف 126 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي المعجب يتفقد جاهزية النيابة العامة بالمشاعر المقدسة ويدشن عدداً من المراكز الإطاحة بـ 8 متورطين في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف القتل تعزيراً لـ يمنيين بالرياض انضما لتنظيم إرهابي وخططا لاغتيال رجال أمن أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت السديس: حوكمة الأداء لضمان خدمات معيارية وتوفير بيئة إيمانية للحجاج بوتين يتوعد: قائد قوات فاجنر خائن وعقابه سيكون قاسياً مصدر أمني روسي: فاجنر تسيطر على جميع المنشآت العسكرية في فورونيج فاجنر تتهم الجيش الروسي بقصف معسكراتها وموسكو تنفي 13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال
صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي, مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.
وأوضحت الهيئة أنه بلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (126,917,784) ريالًا، وذلك لكمية (70,765) طنًا، لعدد (208) مزارعين، تتضمن (24) مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (676.554.780) ريالًا، وذلك لكمية (387.276) طنًا، لعدد (1263) مزارعًا.
يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (619,693) طنًا، لعدد (2159) مزارعًا.