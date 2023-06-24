صرف 126 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي

صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي, مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

صرف مستحقات مزارعي القمح المحلي

وأوضحت الهيئة أنه بلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (126,917,784) ريالًا، وذلك لكمية (70,765) طنًا، لعدد (208) مزارعين، تتضمن (24) مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (676.554.780) ريالًا، وذلك لكمية (387.276) طنًا، لعدد (1263) مزارعًا.

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (619,693) طنًا، لعدد (2159) مزارعًا.