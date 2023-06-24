Icon

صرف 126 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي Icon المعجب يتفقد جاهزية النيابة العامة بالمشاعر المقدسة ويدشن عدداً من المراكز Icon الإطاحة بـ 8 متورطين في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف Icon القتل تعزيراً لـ يمنيين بالرياض انضما لتنظيم إرهابي وخططا لاغتيال رجال أمن Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم السبت Icon السديس: حوكمة الأداء لضمان خدمات معيارية وتوفير بيئة إيمانية للحجاج Icon بوتين يتوعد: قائد قوات فاجنر خائن وعقابه سيكون قاسياً Icon مصدر أمني روسي: فاجنر تسيطر على جميع المنشآت العسكرية في فورونيج Icon فاجنر تتهم الجيش الروسي بقصف معسكراتها وموسكو تنفي Icon 13 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تشمل مستحقات الدفعة السادسة

صرف 126 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي

السبت ٢٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٥ مساءً
صرف 126 مليون ريال لمزارعي القمح المحلي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي, مستحقات الدفعة السادسة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

صرف مستحقات مزارعي القمح المحلي

وأوضحت الهيئة أنه بلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (126,917,784) ريالًا، وذلك لكمية (70,765) طنًا، لعدد (208) مزارعين، تتضمن (24) مزارعًا من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (676.554.780) ريالًا، وذلك لكمية (387.276) طنًا، لعدد (1263) مزارعًا.

قد يهمّك أيضاً
مطار الملك فهد جاهز لاستقبال أكثر من 7500 حاج

مطار الملك فهد جاهز لاستقبال أكثر من 7500 حاج

أمطار غزيرة على جازان وعسير للمساء

أمطار غزيرة على جازان وعسير للمساء

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (619,693) طنًا، لعدد (2159) مزارعًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

علي القرني يكشف طريقة صلاة رواد الفضاء
السعودية اليوم

علي القرني يكشف طريقة صلاة رواد الفضاء

السعودية اليوم
طرح تذاكر حفل تقديم كريم بنزيما في الجوهرة
آخر الاخبار

طرح تذاكر حفل تقديم كريم بنزيما في...

آخر الاخبار
تخفيض تكلفة تصريح السفر الإلكتروني إلى بريطانيا لـ 12 دولارًا
السعودية اليوم

تخفيض تكلفة تصريح السفر الإلكتروني إلى بريطانيا...

السعودية اليوم
موعد تقديم بنزيما لجماهير الاتحاد
الرياضة

موعد تقديم بنزيما لجماهير الاتحاد

الرياضة
أمطار غزيرة وبرق على طريق الباحة الطائف
السعودية اليوم

أمطار غزيرة وبرق على طريق الباحة الطائف

السعودية اليوم
جريان السيول بوادي نجران تشكل منظرًا طبيعيًا فريدًا
السعودية اليوم

جريان السيول بوادي نجران تشكل منظرًا طبيعيًا...

السعودية اليوم
رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29
الرياضة

رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29

الرياضة
ظهور طاعون الأسماك بعد انهيار سد كاخوفكا
آخر الاخبار

ظهور طاعون الأسماك بعد انهيار سد كاخوفكا

آخر الاخبار