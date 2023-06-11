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شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية

صرف 82 مليون ريال لـ 145 مزارعًا للقمح المحلي

الأحد ١١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٥ مساءً
صرف 82 مليون ريال لـ 145 مزارعًا للقمح المحلي
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الرابعة لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية)، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ (2023م)، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

145 مزارع

وبلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (82,242,754) ريالًا، وذلك لكمية (48,269) طنًا، لعدد (145) مزارعًا، تتضمن (4) مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (450,212,381) ريالًا، وذلك لكمية (260,669) طنًا، لعدد (901) مزارعًا.

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الكمية المستلمة

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارًا من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (484,121) طنًا، لعدد (1785) مزارعًا.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16 محرم 1438هـ القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين وفقًا لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 صفر 1437هـ، والمتضمن تكليف الهيئة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (1,5) مليون طن كل عام كحد أقصى.

 

 

 

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