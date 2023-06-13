Icon

طيران الرياض ستكون قصة نجاح السنوات العشر المقبلة Icon رفع عدد رحلات قطار الحرمين السريع لـ 126 رحلة يوميًا Icon طيران الرياض تعلن فتح باب التوظيف لكافة المؤهلات Icon المملكة توثق تعاونها مع المستثمرين الصينيين بشكل أكبر وأعمق Icon أمطار غزيرة على جازان وعسير للمساء Icon 10 أيام متبقية على إغلاق التسجيل بخدمة النقل المدرسي Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ206 ريالات للجرام Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم Icon وصول أكثر من نصف مليون حاج للمدينة المنورة Icon أمطار رعدية وبرد وسحب رعدية على 4 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
السعودية اليوم
حصاد اليوم
الرياض لها الكلمة العليا الآن

صفقة الغولف السعودية لقنت بايدن درسًا لن ينساه

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ صباحاً
صفقة الغولف السعودية لقنت بايدن درسًا لن ينساه
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

مازالت أصداء صفقة الغولف السعودية تتوالي، بخاصة في الدوائر المقربة من الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد الإعلان المفاجئ عن اندماج”بي جي أيه” و”ليف” والذي يشير إلى أن الرياض وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أصبح لهم اليد العليا.

درس بايدن

وقالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، في مقال تحيلي، إن بايدن و ” PGA” تعلما نفس الدرس وهو أن السعودية دولة غنية لا يمكن تجنبها.

قد يهمّك أيضاً
فيصل بن فرحان: السعودية داعمة لسيادة الدول والقضية الفلسطينية

فيصل بن فرحان: السعودية داعمة لسيادة الدول والقضية الفلسطينية

عرض الـ100 مليون يورو يُقرب رياض محرز من الأهلي

عرض الـ100 مليون يورو يُقرب رياض محرز من الأهلي

ووفقًا للوكالة، أظهر الإعلان المفاجئ، الأسبوع الماضي، أن “بي جي أيه” و”إل آي في” نحيا خلافهما وأعلنا اندماجهما، في إشارة إلي أن السعودية وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أصبح لهما اليد العليا مرة أخرى.

تعليق بايدن على الصفقة

واتضحت فكرة أن القوى الأجنبية تمارس القوة الناعمة على الولايات المتحدة، وليس العكس، بحسب الوكالة الأمريكية. وعندما سُئل عن الصفقة في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، تهرب بايدن بمزحة، حيث قال إنه كان سينضم إلى “بي جيه إيه”.

وترى الوكالة أن هذا الأمر سلط الضوء على التوازن الذي يجب أن يحافظ عليه الرئيس، الذي يمارس لعبة الغولف في بعض الأحيان في عطلة نهاية الأسبوع.

أكبر كيان للغولف عالميًّا

وذكرت وكالة “رويترز” أنه عندما وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي اتفاقًا، الأسبوع الماضي، يتضمن دمجًا مع أعلى هيئة في أمريكا الشمالية مسؤولة عن لاعبي الغولف المحترفين.

وأُعلن عن الاتفاق، وهو اندماج ثلاثي بين رابطة لاعبي الغولف المحترفين ومقرها الولايات المتحدة وجولة موانئ دبي العالمية (دي بي وورلد تور) وليف غولف المنافسة المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في الوقت الذي وصل فيه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى المملكة.

العلاقات الأمريكية السعودية

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، إن الولايات المتحدة أحرزت تقدمًا كبيرًا مع السعودية في مجموعة من القضايا منذ زيارة بايدن الأخيرة للرياض.

وتابع المسؤول “هناك مكان للدبلوماسية العلنية وهناك مكان للدبلوماسية الفاعلة وراء الكواليس، ونحن نثق بشدة بالدبلوماسية وراء الكواليس”.

استثمارات مليارية

وبحسب اتفاق الدمج الموقع، الثلاثاء الماضي، لتوحيد لعبة الغولف على أساس عالمي، يُرتقب أن يرأس محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان مجلس إدارة الكيان الجديد الربحي، الذي سيشرف ويوجه جميع الأعمال والعمليات التجارية والاستثمارات المتعلقة بالغولف، على أن يتولى موناهان منصب الرئيس التنفيذي.

وسيضخ الصندوق السيادي السعودي استثمارًا رأسماليًّا في الكيان الجديد الذي لم يتم تسميته بعد. وصرح الرميان في مقابلة على قناة “سي إن بي سي” أنه بمجرد أن تصبح الاتفاقية نهائية، سينظر الصندوق في حجم الاستثمار المطلوب، مشيرًا إلى أنه سيكون بمليارات الدولارات.

وسيكون صندوق الاستثمارات العامة في بادئ الأمر المستثمر الحصري في الكيان الجديد، إلى جانب رابطة لاعبي الغولف المحترفين و”ليف غولف” و”دي بي وورلد تور”. وبعد ذلك، سيكون للصندوق الحق الحصري في زيادة حصته في الكيان الجديد، بما في ذلك حق الشفعة على أي استثمار في الكيان الجديد، وفي الرابطة و”ليف غولف” و”دي بي وورلد تور”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الطاقة: السعودية تنسق مع دول أوبك بلس لاستقرار أسعار البترول عالميًّا
السعودية اليوم

وزير الطاقة: السعودية تنسق مع دول أوبك...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تتراجع 44.35 نقطة
السوق

الأسهم السعودية تتراجع 44.35 نقطة

السوق
طالب تونسي يسكب البنزين على مديره ويحاول حرقه
العالم

طالب تونسي يسكب البنزين على مديره ويحاول...

العالم
وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن
وظائف

وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 4 مدن

وظائف
دائرة الحكام: ركلة جزاء الاتحاد ضد الشباب غير صحيحة
آخر الاخبار

دائرة الحكام: ركلة جزاء الاتحاد ضد الشباب...

آخر الاخبار
محاصيل شهيرة يمكن زراعتها في يونيو
السعودية اليوم

محاصيل شهيرة يمكن زراعتها في يونيو

السعودية اليوم
استعدوا لرصد المريخ أمام نجوم النثرة الليلة
السعودية اليوم

استعدوا لرصد المريخ أمام نجوم النثرة الليلة

السعودية اليوم
تركيب الهلالين الخاصين بمنارتي باب الملك عبدالعزيز بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

تركيب الهلالين الخاصين بمنارتي باب الملك عبدالعزيز...

السعودية اليوم