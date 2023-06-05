صفقة بنزيما تؤكد أن السعودية أصبحت وجهة نجوم أوروبا

يعتزم لاعب كرة القدم كريم بنزيما مغادرة نادي ريال مدريد، بعد 14 عاماً من اللعب مع النادي الأكثر شهرة حول العالم، من أجل صفقة جديدة للانتقال لصفوف الدوري السعودي.

انتقال بنزيما

وتناولت تقارير عالمية صفقة انتقال أسطورة كرة القدم كريم بنزيما، من نادي ريال مدريد، أكبر نادِ في العالم، إلى السعودية للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وأكدت صحيفة “الأس” ‏ الرياضية الإسبانية، أن العرض الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لبنزيما لا يمكن رفضه، حيث تعد السعودية الوجهة الجديدة المفضلة لنجوم كرة القدم في أوروبا.

لاعب أسطوري