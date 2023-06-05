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انتقال اللاعب الأسطورة مقابل 15 مليون يورو سنويًا

صفقة بنزيما تؤكد أن السعودية أصبحت وجهة نجوم أوروبا

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٢ صباحاً
صفقة بنزيما تؤكد أن السعودية أصبحت وجهة نجوم أوروبا
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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يعتزم لاعب كرة القدم كريم بنزيما مغادرة نادي ريال مدريد، بعد 14 عاماً من اللعب مع النادي الأكثر شهرة حول العالم، من أجل صفقة جديدة للانتقال لصفوف الدوري السعودي.

انتقال بنزيما

وتناولت تقارير عالمية صفقة انتقال أسطورة كرة القدم كريم بنزيما، من نادي ريال مدريد، أكبر نادِ في العالم، إلى السعودية للانضمام إلى  صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

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وأكدت صحيفة “الأس” ‏ الرياضية الإسبانية، أن العرض الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لبنزيما لا يمكن رفضه، حيث تعد السعودية الوجهة الجديدة المفضلة لنجوم كرة القدم في أوروبا.

لاعب أسطوري

وسيغادر المهاجم الحائز على جائزة الكرة الذهبية، والذي كان قد انضم للعمالقة الإسبان قادماً من ليون في 2009، في عملية انتقال حرة عند نهاية الموسم.

وكان بنزيما، البالغ من العمر 35 عاماً، قد فاز خمس مرات بلقب دوري أبطال أوروبا وأربع مرات ببطولة الدوري الإسباني مع نادي ريال مدريد. ومن بين الانجازات التي حققها أيضاً فوزه مع النادي خمس مرات بكأس العالم للأندية وثلاث مرات ببطولة كأس الملك الإسبانية السنوية.

ويحتل بنزيما، الذي لعب 647 مباراة لصالح ريال مدريد، المركز الثاني على لائحة هدافي النادي في تاريخه بحصيلة 353 هدفاً، حيث لايزيد عنه في عدد الأهداف سوى كريستيانو دونالدو.

مليون يورو شهريًا

وأعلنت قناة “الإخبارية”السعودية خبر توقيع بنزيما عقداً مع نادي الاتحاد السعودي مدته سنتان، دون إعلان تفاصيل الصفقة.

وعلقت الصحيفة الإسبانية بأنه من الصعب معرفة راتب بنزيما الأسبوعي، لكن معظم الأرقام ترجح أن الصفقة الجديدة ستمنحه أكثر من مليون يورو شهريًا ، ما يعادل 15 مليون يورو سنويًا.

مكانة الاتحاد بالدوري

يُعتقد أن بنزيمة سيكسب ما يقرب من 220 مليون دولار خلال موسمين عندما يوقع مع فريق الاتحاد، الذي تأسس في 26 ديسمبر 1929.

ويعد فريق نادي الاتحاد واحدًا من أهم الفرق السعودية لكرة القدم، وفاز بأول لقب له في عام 1982، واستطاع أن يكون أحد أكثر الفرق تتويجًا في السعودية، حيث فاز بخمسة ألقاب للدوري بين عامي 1997 و 2003، بحسب الصحيفة الإسبانية.

 

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