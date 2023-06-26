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صفقة جديدة يراقبها النصر في الميركاتو الصيفي

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ صباحاً
صفقة جديدة يراقبها النصر في الميركاتو الصيفي
المواطن - فريق التحرير

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يرغب نادي النصر في ضم أحد نجوم الدوري الفرنسي لصفوفه، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الصحفي الإيطالي “رودي جاليتي”: إن أصفر الرياض يفكر في ضم اللاعب الإيفواري سيكو فوفانا لاعب لانس الفرنسي.

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لويز جوستافو يقترب من مغادرة النصر

ويرغب أصفر الرياض في تدعيم مركز خط الوسط لديه بلاعب جيد وذلك مع اقتراب البرازيلي لويز جوستافو من الرحيل عن صفوف النادي العاصمي في فترة الانتقالات الصيفية.

سيكو فوفانا لاعب لانس
سيكو فوفانا لاعب لانس

وفي وقت سابق، وجه عبدالله بن زنان المتحدث الإعلامي الأسبق بأصفر الرياض، رسالة إلى مسلي آل معمر، وذلك بعد فوزه برئاسة النادي لمدة سنة واحدة.

وقال ابن زنان عبر حسابه في “تويتر”: “الاختلاف ليس في مصلحة كيان النادي، ندعو للأستاذ مسلي وفريق عمله بالتوفيق لخدمة النادي وإسعاد جماهيره”.

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