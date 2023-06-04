صنداي تايمز: تحقيق الأوكرانيين لأي نجاح بالحرب سيكون كارثيًا

تدخل الحرب الروسية الأوكرانية عامها الثاني، دون تحقيق أي انتصار عسكري ملموس للفريقين المتناحرين، وسط توقعات المحللين والخبراء بأن أي انتصار عسكري سيكون عواقبه كارثية.

نجاح كارثي

ويتحدث المقال عن اللاتوازنات السياسية. إذ يقول إن هناك حديثًا عن إمكانية تحقيق الأوكرانيين لـ نجاح كارثي، بحيث يتقدمون بعمق وبسرعة، لدرجة أن يسببوا الإزعاج للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويقرر إثر ذلك القيام بنوع من التصعيد، نووياً أو غير ذلك.

رد فعل بوتين واعتبرت الصحيفة البريطانية أن بوتين عندما يضطر إلى اتخاذ قرارات بسرعة، يميل إلى المبالغة في رد فعله، كما أن شيئًا واحدًا شبه مؤكد، هو أن الهجوم الأوكراني المضاد لن ينهي الحرب.

وقالت صحيفة “صنداي تايمز”، في مقال تحليلي بعنوان: “من الصعب أكثر من أي وقت مضى توقع ماذا سيحدث في أوكرانيا؟”. ويقول المقال إنه من المتوقع أن يكون الهجوم المضاد الأوكراني وشيكاً، لكن ماذا سيحدث بمجرد أن يبدأ هو حالة كبيرة من عدم اليقين في ما ثبت أنها حرب لا يمكن التنبؤ بها.