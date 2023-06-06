صندوق الاستثمارات: احذروا الرسائل الاحتيالية

حذر صندوق الاستثمارات العامة من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية، مؤكدًا على ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق كلنا أمن.

لا خدمات للأفراد

وقال الصندوق في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” إنه لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد بأي شكل من الأشكال.