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أكد أنه لا يقدم أي خدمات للأفراد

صندوق الاستثمارات: احذروا الرسائل الاحتيالية

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ صباحاً
صندوق الاستثمارات: احذروا الرسائل الاحتيالية
المواطن - فريق التحرير

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حذر صندوق الاستثمارات العامة من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية، مؤكدًا على ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق كلنا أمن.

لا خدمات للأفراد

وقال الصندوق في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر” إنه لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد بأي شكل من الأشكال.

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