صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة لايفيرا للصناعات الدوائية 

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن استثمار نوعي في قطاع الرعاية الصحية بإنشاء شركة لايفيرا المتخصّصة في الصناعات الدوائية.

ويهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى القيام بدور حيوي في تمكين وتحفيز الابتكار في قطاع الرعاية الصحية المحلي وتطويره وتوفير فرصٍ مهمةٍ للقطاع الخاص.

تصنيف صندوق الاستثمارات العامة

يذكر أنه في مارس الماضي عدلت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيف الصندوق الائتماني عند الفئة “A1”.