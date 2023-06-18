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استثمار نوعي في قطاع الرعاية الصحية

صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة لايفيرا للصناعات الدوائية 

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٤ مساءً
صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة لايفيرا للصناعات الدوائية 
المواطن - فريق التحرير

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أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن استثمار نوعي في قطاع الرعاية الصحية بإنشاء شركة لايفيرا المتخصّصة في الصناعات الدوائية.

ويهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى القيام بدور حيوي في تمكين وتحفيز الابتكار في قطاع الرعاية الصحية المحلي وتطويره وتوفير فرصٍ مهمةٍ للقطاع الخاص.

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تصنيف صندوق الاستثمارات العامة

يذكر أنه في مارس الماضي  عدلت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيف الصندوق الائتماني عند الفئة “A1”.

حجم الأصول

وقد أخذت “موديز” عدة عوامل في الاعتبار عند إصدارها تصنيف الصندوق، من بينها حجم الأصول تحت الإدارة، المدعومة بالنمو المستدام لعوائد الصندوق الاستثمارية، والجودة العالية لمحفظة الصندوق الاستثمارية، وتنوع القطاعات التي يستثمر فيها الصندوق على الصعيدين المحلي والدولي.

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