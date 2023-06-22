صندوق الاستثمارات العامة يعلن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن فتح باب التقديم للرجال والنساء في (برنامج تطوير الخريجين 2023م).

وأوضح صندوق الاستثمارات العامة، أن البرنامج لهذا العام يستقبل الخريجين السعوديين من جميع التخصصات والخلفيات الأكاديمية، حيث تم تصميمه بعناية لاختيار مرشحين أكفاء ممن يجد فيهم الصندوق القدرة على تحقيق الأهداف المستقبلية للمملكة ولعب أدوار فعالة على النحو التالي:

التخصصات المطلوبة:

– القانون

– الأنظمة

– الشريعة

– الحقوق

– إدارة الأعمال

– الإدارة العامة

– الإدارة المكتبية

– الموارد البشرية

– سلاسل الإمداد

– إدارة المواد

– اللوجستيات

– المحاسبة

– المالية

– الاقتصاد

– إدارة أعمال دولية

– الإعلام

– التسويق

– الصحافة

– العلاقات العامة

– نظم معلومات إدارية

– علوم إكتوارية

– الإحصاء

– الرياضيات

– العلوم

– التاريخ

– الجغرافيا

– اللغة الإنجليزية

– اللغة العربية

– اللغات والترجمة

– تقنية المعلومات

– علوم الحاسب

– هندسة الحاسب

– نظم معلومات حاسب

– هندسة البرمجيات

– هندسة الشبكات

– هندسة الاتصالات

– أمن المعلومات

– الأمن السيبراني

– علوم البيانات

– علم المكتبات

– علم المعلومات

– تصميم الجرافيك

– الكيمياء

– الفيزياء

– الاحياء

– الهندسة الكيميائية

– هندسة المواد

– الهندسة الصناعية

– هندسة التصنيع

– هندسة النظم

– الهندسة الكهربائية

– هندسة السلامة

– الهندسة المدنية

– الهندسة المعمارية

– الهندسة الميكانيكية

– الأتمتة والروبوتات

– تحليل الأعمال

– اتصالات الأعمال

– تعليم الأعمال

– التأمين وإدارة المخاطر

– الاعلان

– الاتصالات الرقمية

– تصميم الاتصالات البصرية

– علوم الحاسب

– رسومات الحاسوب

– شبكات الحاسوب والاتصالات

– البرمجيات

– دعم تنظيم المجتمع

– ادارة أنظمة الحاسوب

– معالجة البيانات

– علوم البيانات

– تقنية ادارة البيانات

– تعليم المناهج والتعليم

– الرسم

– البيئة

– تقنية الطيران

– الكتابة الابداعية

– علم النفس

– علم النفس التعليمي

– علوم الجريمة

– الفنون

– الرياضيات التطبيقية

– الكيمياء

– الفيزياء الكيميائية

– تقنية الهندسة المدنية

– هندسة الانشاءات

– تقنية الانشاءات

– الذكاء الاصطناعي والروبوتات

– كافة التخصصات الأخرى

المزايا:

– مكافأة شهرية تصل إلى (12,000) شهرياً.

– رواتب شهرية تنافسية.

– تامين صحي (للمتدربين فقط).

– فرصة التعلم والعمل جنبا الي جنب مع قادة وخبراء الصندوق.

– اجازة مدفوعة الأجر.

– شهادة تخرج معتمدة (بعد إتمام البرنامج بنجاح).

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصلاً على البكالوريوس أو الماجستير من جامعة سعودية أو دولية (جميع التخصصات والخلفيات الأكاديمية مطلوبة).

– معدل تراكمي لا يقل عن (3.75 من 5) أو ما يعادلها.

– أن يكون حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين واحدة مع التفرغ التام للبرنامج، أو مقبل على التخرج.

– أن تكون الشهادة صادرة من جامعة معتمدة من وزارة التعليم مع توفر وثيقة معادلة في حال كانت من الخارج.

– شهادة اتقان اللغة الإنجليزية (شهادة IELTS العامة أو الأكاديمية بمعدل لا يقل عن 6 درجات) أو ما يعادلها في اختبار التوفل.

– في حال كان الطالب متخرجاً حديثاً ولا يزال بانتظار صدور شهادة التخرج يجب تقديم وثيقة رسمية مختومة تظهر بوضوح تاريخ التخرج ووقت صدور الشهادة.

مدة البرنامج:

مدة البرنامج (10 أشهر) ويجمع بين التعلم في الفصول الدراسية والتدريب أثناء العمل والتقييمات المنتظمة على طول المسارات المختلفة.

نبذة عن البرنامج:

يعد برنامج صندوق الاستثمارات العامة لتطوير الخريجين مبادرة تطوير عالمية المستوى، تهدف إلى جذب وتطوير الكفاءات الوطنية لتلائم مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية، صمم الصندوق هذا البرنامج الذي يمزج بين التدريب النظري والعملي ليستمر على مدار (10 أشهر) ليقدم المرشحون أفضل ما لديهم من خلال الجمع بين المحاور الأكاديمية والتدريب أثناء العمل على مهارات متعددة مثل الإدارة والاستثمار، وسوف يتخرج المرشحون الناجحون وهم مؤهلون لاغتنام الفرص الوظيفية الجديدة والمساهمة في التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وفق رؤية 2030.

طريقة التقديم:

وأوضح صندوق الاستثمارات العامة أن التقديم بدأ بتاريخ 1444/12/3هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1444/1/23هـ