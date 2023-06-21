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يبنى عليها أكثر من 100 وحدة سكنية

صندوق عقاري لتطوير أرض بمساحة تتجاوز 30 ألف م2

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٥ مساءً
صندوق عقاري لتطوير أرض بمساحة تتجاوز 30 ألف م2
المواطن - فريق التحرير

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دشن وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالله بن عبدالله الطويل، صندوق “أرجان المغامس” الاستثماري العقاري، استمرارًا للجهود المتواصلة لتطوير الشراكة مع القطاع الخاص لزياد المعروض العقاري في المدن السعودية، وتوفير المزيد من الخيارات السكنية للأسر السعودية بما يلبي تطلعاتهم ورغباتهم.

100 وحدة سكنية

ويهدف الصندوق الذي تم تأسيسه بين “بلوم إنفست السعودية” و”أرجان العمارية” إلى تطوير أرض بمساحة تتجاوز 30 ألف م2، وذلك لبناء أكثر من 100 وحدة سكنية شمال الرياض.

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بدوره، أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، حرص الوزارة واهتمامها بدعم الاتفاقيات والشراكات في القطاع الخاص، بهدف الارتقاء بقطاع التطوير العقاري وزيادة المعروض السكني وخلق التوازن بين العرض والطلب، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعودية 2030 – بإتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير المنتجات السكنية المتعددة والحلول التمويلية المتنوعة للمستفيدين.

تعزيز المعروض

يُذكر أن مبادرة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري تهدف إلى تعزيز المعروض وتوفير الأراضي وفرص الاستثمار لأصحاب الأراضي والمطورين والجهات التمويلية في السوق العقاري، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير الحلول السكنية وتحفيز مُلاك الأراضي على التطوير.

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