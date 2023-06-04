صندوق هدف يعلن 8 دورات تدريبية مجانية لتعليم الإنجليزية

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عبر (منصة دروب) تقديم 8 دورات تدريبية (عن بُعد) مجانية لتعليم (اللغة الإنجليزية)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الدورات المتاحة:

1- مهارات الاستماع (دورتان).

2- مهارات القراءة والاستيعاب.

3- استخدام قواعد اللغة الإنجليزية (دورتان).

4- مهارات الكتابة.

5- مهارات المحادثة باللغة الإنجليزية للمبتدئين.

6- الإعداد لاختبار اللغة الإنجليزية IELTS.

تفاصيل:

1- شهادة بعد الانتهاء من التدريب.

2- تُقام (عن بُعد).

3- للرجال والنساء.

4- إتمام البرامج التدريبية لدروب يساهم في تحسين فرص المواطنين الوظيفية وتأهيلهم لسوق العمل، وشهاداتها تعد إضافة قوية للسيرة الذاتية.

نبذة عن دروب:

– دروب منصة وطنيّة للتدريب الإلكتروني وإحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) التي تسعى إلى تمكين القوى العاملة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم.

طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا