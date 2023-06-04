صندوق هدف يعلن 8 دورات تدريبية مجانية لتعليم الإنجليزية

هطول أمطار غزيرة على عرعر الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات الفيصل: لن يتم زيادة أسعار تذاكر المباريات فتاة متهورة توثق قيادتها على سرعة 170 كم العائلة المالكة البريطانية تستقبل مولودًا جديدًا
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عبر (منصة دروب) تقديم 8 دورات تدريبية (عن بُعد) مجانية لتعليم (اللغة الإنجليزية)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الدورات المتاحة:
1- مهارات الاستماع (دورتان).
2- مهارات القراءة والاستيعاب.
3- استخدام قواعد اللغة الإنجليزية (دورتان).
4- مهارات الكتابة.
5- مهارات المحادثة باللغة الإنجليزية للمبتدئين.
6- الإعداد لاختبار اللغة الإنجليزية IELTS.
تفاصيل:
1- شهادة بعد الانتهاء من التدريب.
2- تُقام (عن بُعد).
3- للرجال والنساء.
4- إتمام البرامج التدريبية لدروب يساهم في تحسين فرص المواطنين الوظيفية وتأهيلهم لسوق العمل، وشهاداتها تعد إضافة قوية للسيرة الذاتية.
نبذة عن دروب:
– دروب منصة وطنيّة للتدريب الإلكتروني وإحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) التي تسعى إلى تمكين القوى العاملة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم.
طريقة التسجيل: