Icon

هطول أمطار غزيرة على عرعر Icon الأمن العام: 8 أضرار صحية لتعاطي الحشيش Icon مارسيلو غروهي أعلى الحراس تقييمًا هذا الموسم Icon المسحل: 8 أجانب في الموسم المقبل بدوري روشن Icon وظائف شاغرة في فروع مجموعة التركي Icon الموسم المطري في السعودية يجمع 4 مزايا نادرة Icon أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 307 دولارات Icon الفيصل: لن يتم زيادة أسعار تذاكر المباريات Icon فتاة متهورة توثق قيادتها على سرعة 170 كم Icon العائلة المالكة البريطانية تستقبل مولودًا جديدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
عبر منصة دروب

صندوق هدف يعلن 8 دورات تدريبية مجانية لتعليم الإنجليزية

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٥ مساءً
صندوق هدف يعلن 8 دورات تدريبية مجانية لتعليم الإنجليزية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عبر (منصة دروب) تقديم 8 دورات تدريبية (عن بُعد) مجانية لتعليم (اللغة الإنجليزية)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الدورات المتاحة:

قد يهمّك أيضاً
أمريكا تسعى لاسترضاء السعودية بزيارة ثانية رفيعة المستوى

أمريكا تسعى لاسترضاء السعودية بزيارة ثانية رفيعة المستوى

لقطات لسقوط صاروخ على طريق مزدحم بالسيارات في أوكرانيا

لقطات لسقوط صاروخ على طريق مزدحم بالسيارات في أوكرانيا

1- مهارات الاستماع (دورتان).
2- مهارات القراءة والاستيعاب.
3- استخدام قواعد اللغة الإنجليزية (دورتان).
4- مهارات الكتابة.
5- مهارات المحادثة باللغة الإنجليزية للمبتدئين.
6- الإعداد لاختبار اللغة الإنجليزية IELTS.

تفاصيل:

1- شهادة بعد الانتهاء من التدريب.
2- تُقام (عن بُعد).
3- للرجال والنساء.
4- إتمام البرامج التدريبية لدروب يساهم في تحسين فرص المواطنين الوظيفية وتأهيلهم لسوق العمل، وشهاداتها تعد إضافة قوية للسيرة الذاتية.

نبذة عن دروب:

– دروب منصة وطنيّة للتدريب الإلكتروني وإحدى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) التي تسعى إلى تمكين القوى العاملة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم.
طريقة التسجيل:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة حتى التخرج
السعودية اليوم

القحطاني يكشف قصة تبني سميرة من الطفولة...

السعودية اليوم
تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية
العالم

تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة...

العالم
الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد في مدارس نجران غدًا

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات يوم البحث العلمي بجامعة شقراء
السعودية اليوم

صالون الابتكار ودعم وتمويل البحوث ضمن فعاليات...

السعودية اليوم
لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال الألب
غرائب

لقطات لإنقاذ بقرة جوًا بطائرة من جبال...

غرائب
لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك
السعودية اليوم

لقطات ساحرة لتدفق شلالات بجدة غرب تبوك

السعودية اليوم
طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن طائرة كندية
السعودية اليوم

طبيبة سعودية تنقذ حياة مريض على متن...

السعودية اليوم