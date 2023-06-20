صورة تجمع ولي العهد بالفريق المسؤول عن ملف الرياض إكسبو 2030

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حرص الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، على التقاط صورة تذكارية مع الفريق الفني للهيئة الملكية لمدينة الرياض المسؤول عن ملف الرياض إكسبو 2030.
ونشرت قناة الإخبارية، صورة جمعت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الفريق الفني للهيئة الملكية لمدينة الرياض المسؤول عن ملف الرياض إكسبو 2030.
وشارك الأمير محمد بن سلمان، اليوم في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، الذي أقامته الهيئة الملكية لمدينة الرياض لمندوبي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض– المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي– وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.
ويشكل معرض الرياض إكسبو 2030 فرصة للمملكة لمشاركة قصتها في التحول الوطني غير المسبوق مع غيرها من دول وشعوب العالم.