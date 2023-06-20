صورة تجمع ولي العهد بالفريق المسؤول عن ملف الرياض إكسبو 2030

حرص الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، على التقاط صورة تذكارية مع الفريق الفني للهيئة الملكية لمدينة الرياض المسؤول عن ملف الرياض إكسبو 2030.

صورة تذكارية

ونشرت قناة الإخبارية، صورة جمعت ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع الفريق الفني للهيئة الملكية لمدينة الرياض المسؤول عن ملف الرياض إكسبو 2030.

حفل الاستقبال

وشارك الأمير محمد بن سلمان، اليوم في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، الذي أقامته الهيئة الملكية لمدينة الرياض لمندوبي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض– المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي– وذلك في العاصمة الفرنسية باريس.

ويشكل معرض الرياض إكسبو 2030 فرصة للمملكة لمشاركة قصتها في التحول الوطني غير المسبوق مع غيرها من دول وشعوب العالم.