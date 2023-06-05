صور توضيحية لبدء تفعيل الرصد الآلي لـ7 مخالفات

كما تضمنت المخالفات أيضًا عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق متعدد المسارات، فيما كانت المخالفة السادسة عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة، أما المخالفة السابعة فتمثلت في القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة أو المسارات التي تُمنع القيادة فيها.