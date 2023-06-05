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منها القيادة على أكتاف الطريق

صور توضيحية لبدء تفعيل الرصد الآلي لـ7 مخالفات

الإثنين ٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ صباحاً
صور توضيحية لبدء تفعيل الرصد الآلي لـ7 مخالفات
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المرور السعودي بدء تفعيل الرصد الآلي لـ 7 مخالفات مرورية، موضحًا طبيعة كل مخالفة من خلال صور بالجرافيك عبر حسابه بموقع تويتر.

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وبحسب ما ذكر المرور، شملت المخالفات وقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف، والمخالفة الثانية هي تجاوز محطة قياس أوزان وأبعاد مركبات النقل، والثالثة هي قيادة المركبة بلوحات غير واضحة أو بها تلف، والرابعة هي تنظيمات السير على الطريق (Ramp Metering).

كما تضمنت المخالفات أيضًا عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن في الطريق متعدد المسارات، فيما كانت المخالفة السادسة عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة، أما المخالفة السابعة فتمثلت في القيادة على أكتاف الطريق وعلى الأرصفة أو المسارات التي تُمنع القيادة فيها.

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