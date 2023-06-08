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بعد انتقاله إلى صفوف الاتحاد

صور كريم بنزيما تُزين ملعب الجوهرة قبل حفل اليوم

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٧ مساءً
صور كريم بنزيما تُزين ملعب الجوهرة قبل حفل اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير الاتحادية، حفل تقديم النجم الفرنسي كريم بنزيما، بعد انضمامه رسميًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

كريم بنزيما اتحادي

ونجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في الحصول على توقيع بنزيما في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026.

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ولعب الفرنسي كريم بنزيما صاحب الـ35 عامًا، 14 عامًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، وقدم مستوى مميزًا ونجح في التتويج بأكثر من 20 بطولة.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @ittihad

تقديم بنزيما في الجوهرة

ومن المقرر أن ينطلق حفل تقديم كريم بنزيما سيكون عند الساعة 8:45 مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ويشهد حفل تقديم بنزيما حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث طرحت الإدارة التذاكر مساء أمس، ونفدت بالكامل اليوم، وبلغ سعر التذكرة الموحدة 9 ريالات، في إشارة إلى رقم قميصه، ووصل سعر الفضية 199 ريالاً، والذهبية 399 ريالاً.

استقبال كريم بنزيما في الجوهرة
صور بنزيما في الملعب

ونشر الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يظهر ممرات ملعب الجوهرة، وهي تتزين بصور بنزيما، استعدادًا لحفل تقديمه اليوم.

وتُشير التقارير إلى عقد مؤتمر صحافي لكريم بنزيما، قبل نصف ساعة على انطلاق حفل تقديمه للجماهير في ملعب الجوهرة، حيث سيتحدث خلاله عن تجربته المرتقبة مع الاتحاد.

كريم بنزيما في ملعب الجوهرة
صور بنزيما في الملعب

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