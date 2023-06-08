صور كريم بنزيما تُزين ملعب الجوهرة قبل حفل اليوم

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تترقب الجماهير الاتحادية، حفل تقديم النجم الفرنسي كريم بنزيما، بعد انضمامه رسميًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.
ونجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في الحصول على توقيع بنزيما في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، حيث سيمثل الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026.
ولعب الفرنسي كريم بنزيما صاحب الـ35 عامًا، 14 عامًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، وقدم مستوى مميزًا ونجح في التتويج بأكثر من 20 بطولة.
ومن المقرر أن ينطلق حفل تقديم كريم بنزيما سيكون عند الساعة 8:45 مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.
ويشهد حفل تقديم بنزيما حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث طرحت الإدارة التذاكر مساء أمس، ونفدت بالكامل اليوم، وبلغ سعر التذكرة الموحدة 9 ريالات، في إشارة إلى رقم قميصه، ووصل سعر الفضية 199 ريالاً، والذهبية 399 ريالاً.
ونشر الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو يظهر ممرات ملعب الجوهرة، وهي تتزين بصور بنزيما، استعدادًا لحفل تقديمه اليوم.
وتُشير التقارير إلى عقد مؤتمر صحافي لكريم بنزيما، قبل نصف ساعة على انطلاق حفل تقديمه للجماهير في ملعب الجوهرة، حيث سيتحدث خلاله عن تجربته المرتقبة مع الاتحاد.
🤩 ممرات ملعب الجوهرة تتزين بصورة الأسطورة #كريم_بنزيما
بنلعب العالمية .. و الدوري جبناه 💛🖤#Benzema2Ittihad pic.twitter.com/6mGapXVxkh
— علاء سعيد (@alaa_saeed88) June 8, 2023