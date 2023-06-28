صور لعيد الاضحى من أمام الكعبة المشرفة ناسا تنشر فيديوهات لظاهرة كونية فوق سطح الأرض فما سببها؟ لقطات لـ مظاهر الفرحة بعيد الأضحى في ساحات المسجد النبوي فوائد القهوة للكبد لها مفعول السحر تمكين خمسيني من أداء مناسك الحج بعد إصابته بجلطة قلبية مشهد مؤثر لحاج معاق يساعد معاقًا آخر في الصعود إلى جبل الرحمة ماسك مكتئب مشاعر الفرح تغمر حجاج بيت الله الحرام في أول أيام عيد الأضحى المصلون يؤدون صلاة عيد الأضحى في مختلف أنحاء السعودية حاج سوداني: ما تقوم به السعودية تعجز عنه دول العالم
نشرت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، اليوم الأربعاء صلاة لعيد الاضحى المبارك من الحرم المكي.
وبينت صور لعيد الاضحى من الحرم المكي، الفرحة الغامرة لضيوف الرحمن من أمام الكعبة المشرفة احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، حيث يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة وسط منظومة كاملة من الخدمات.
وأعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الجاهزية الكاملة للمسجد الحرام ضيوف بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة وصلاة عيد الأضحى بالحرمين الشريفين اليوم الأربعاء، وفق منظومة عمل تشغيلية متكاملة لتمكين الحجاج من استكمال مناسك الحج بيسر وسهولة.
وأكد السديس أن رئاسة الحرمين وضعت خطط تشغيلية مستقلة للتعامل مع إدارة تفويج الحجاج في مرحلة أداء المناسك واضعة في الاعتبار الكثافة العددية الهائلة وحجم تدفق الحشود المليونية للحرمين الشريفين بعد أداء مناسك الحج.
وأعلن الرئيس العام نجاح أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة لموسم الحج في مرحلتها الرئيسية الأولى؛ حيث سخرت الرئاسة جميع طاقاتها البشرية وقرابة 14 ألف عامل وعاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.