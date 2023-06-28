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وسط منظومة كاملة من الخدمات

صور لعيد الاضحى من أمام الكعبة المشرفة

الأربعاء ٢٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٦ مساءً
صور لعيد الاضحى من أمام الكعبة المشرفة
المواطن - فريق التحرير

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نشرت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، اليوم الأربعاء صلاة لعيد الاضحى المبارك من الحرم المكي.

صور لعيد الاضحى

وبينت صور لعيد الاضحى من الحرم المكي، الفرحة الغامرة لضيوف الرحمن من أمام الكعبة المشرفة احتفالًا بعيد الأضحى المبارك، حيث يؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بكل يسر وسهولة وسط منظومة كاملة من الخدمات.

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جاهزية تامة

وأعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الجاهزية الكاملة للمسجد الحرام ضيوف بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة وصلاة عيد الأضحى بالحرمين الشريفين اليوم الأربعاء، وفق منظومة عمل تشغيلية متكاملة لتمكين الحجاج من استكمال مناسك الحج بيسر وسهولة.

خطط تشغيلية

وأكد السديس أن رئاسة الحرمين وضعت خطط تشغيلية مستقلة للتعامل مع إدارة تفويج الحجاج في مرحلة أداء المناسك واضعة في الاعتبار الكثافة العددية الهائلة وحجم تدفق الحشود المليونية للحرمين الشريفين بعد أداء مناسك الحج.

وأعلن الرئيس العام نجاح أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة لموسم الحج في مرحلتها الرئيسية الأولى؛ حيث سخرت الرئاسة جميع طاقاتها البشرية وقرابة 14 ألف عامل وعاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

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