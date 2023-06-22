جمهور الأهلي يترقب إعلان صفقة إدوارد ميندي ضبط أكثر من مليون قرص أمفيتامين في عمليتين أمنيتين بالمدينة المنورة اكتمال وصول ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة من 90 دولة الجماهير تودع رؤوف خليف جزيرة سندالة الفاخرة ستحول مشهد اليخوت في السعودية إحباط تهريب 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بجازان الرميان يشارك الرئيس الفرنسي إحدى الجلسات المغلقة في قمة باريس الهلال يسعى لضم برناردو سيلفا يوفنتوس يودع دي ماريا: نتمنى لك الأفضل كيف يمكن التسجيل في حساب المواطن 1444 ؟
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن السعودية وشبابها، أسفرت عن ضبط (1,242,740) قرص إمفيتامين، في عمليتين أمنيتين، مخفية في شحنة خلايا نحل ومركبة بمنطقة المدينة المنورة، والقبض على (7) متهمين، وهم (4) مقيمين من الجنسية المصرية و(3) مواطنين، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
ضبط أكثر من (1.2) مليون قرص إمفيتامين، في عمليتين أمنيتين، مخفية في شحنة خلايا نحل ومركبة بمنطقة المدينة المنورة.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/hHHb4yScmE
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 22, 2023