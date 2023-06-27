السديس لضيوف رئاسة الحرمين في عرفة: تبنوا قيم التسامح والوسطية 10 ملايين يورو تهدد انتقال بروزوفيتش إلى النصر ضبط باكستاني يروج الشبو في جدة إعادة تهيئة وتنظيف مشعر منى استعدادًا لعودة الحجاج السعودية تدعم انضمام الاتحاد الإفريقي كعضو دائم في مجموعة العشرين نيابة عن الملك سلمان .. ولي العهد يشرف على راحة الحجاج في منى ريكيلمي: محظوظ للعب بجوار ميسي نساء مكة مؤنسات الحرم يؤدين العمرة في يوم الخليف جماهير الهلال تطلب التعاقد مع نجم فولهام 63 حاجًا من مستفيدي جمعية بناء يقفون على صعيد عرفات
قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية الباكستانية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.