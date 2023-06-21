ضبط شحنة كوكايين بـ 130 مليون دولار في هولندا

صادر مسؤولو الجمارك في هولندا، شحنة من الكوكايين يزيد وزنها على 6ر1 طن في ميناء روتردام تبلغ قيمتها 120 مليون يورو (130 مليون دولار)، وفًقا لما أعلنه مكتب المدعي العام الهولندي، أمس الثلاثاء.

شحنة هولندا

وذكر المكتب في بيان أن خمسة أشخاص اعتقلوا للاشتباه في قيامهم بتهريب مخدرات، بهولندا

ويراقب المحققون، الأشخاص الخمسة بعد ورود أنباء عن وجود شخص مثير للشبهات في مبنى الميناء.

وعثر المحققون على شحنة الكوكايين في حاوية محملة بالموز من كوستاريكا.

وتم إعدام المخدرات في أعقاب اكتشافها الأسبوع الماضي.

ويعتبر ميناء روتردام في هولندا واحدًا من الموانئ الأوروبية الرئيسية التي يجري تهريب الكوكايين عبرها إلى المنطقة.