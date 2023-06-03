ضبط عمالة اختبئوا في وكر يدخلوه من باب ثلاجة

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أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، عن ضبط عمالة بمستودع مخالف، اختبئوا في وكر يتم الدخول له من “باب ثلاجة”.
ونشر البرنامج مقطع فيديو على حسابه بموقع “تويتر” يظهر عملية الضبط، مشيرًا إلى أن هذا تم أثناء جولاته وبمشاركة الفرق الرقابية لوزارة التجارة وأمانة منطقة الرياض.
وأوضح أنه تم إحالة هذه العمالة للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم.
أثناء جولات البرنامج وبمشاركة الفرق الرقابية لـ @MCgovSA و @Amanatalriyadh
ضبطنا عمالة بمستودع مخالف، اختبئوا في وكر يتم الدخول له من "باب ثلاجة!" وأحلناهم للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم.
— البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري (@saudicanp) June 3, 2023