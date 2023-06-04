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ضبطت الفرق الرقابية الميدانية لوزارة التجارة في منطقة مكة المكرمة عمالة مخالفة من جنسية آسيوية تمتهن الغش في تصنيع منتجات البخور من بقايا الخشب، وتعبئة منتجات خل التفاح من بقايا زيوت مجهولة المصدر، إضافة إلى إعادة تعبئة الأرز في أكياس تحمل تواريخ إنتاج جديدة.
وأغلقت الوزارة المقرات المخالفة واستدعت مالك الموقع والعمالة المخالفة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.
وداهمت الوزارة مزرعة تضم 4 مستودعات بمكة المكرمة، ضبط بداخلها 2 طن من منتجات البخور المصنعة من قطع خشب أشجار المزرعة نفسها، حيث يتم خلطها بمنتجات مجهولة المصدر.
كما ضبط مراقبو “التجارة” أكثر من 3 أطنان من الأرز منتهي الصلاحية يتم تفريغها وإعادة تعبئتها بهدف تسويقها وبيعها، بالإضافة إلى 14 ألف عبوة خل منتهية الصلاحية يتم تعبئتها وتغيير تواريخ الإنتاج وبيعها على أنها جديدة.
وتؤكد وزارة التجارة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.
وتحث الوزارة عموم المستهلكين على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة حماية المستهلك عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900
فيديو | التجارة: ضبط عمالة مخالفة تصنع البخور المغشوش من بقايا الخشب وتمارس الغش التجاري في المواد الغذائية في مكة المكرمة#الإخبارية pic.twitter.com/6gklH8IMkr
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 4, 2023