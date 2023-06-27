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عقوبتهما غرامة قد تصل لـ 20 ألف ريال

ضبط مخالفين لنظام البيئة لقطعهما الأشجار وتخزين الحطب المحلي

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٩ مساءً
ضبط مخالفين لنظام البيئة لقطعهما الأشجار وتخزين الحطب المحلي
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفَين لنظام البيئة من الجنسية السودانية، لقطعهما الأشجار وتخزين أكثر من (640) متراً مكعباً الحطب المحلي في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

عقوبة تخزين الحطب المحلي

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفَين، مؤكدة أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.

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وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.

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