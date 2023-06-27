الصحة: 147 حالة إجهاد حراري وضربات شمس بين الحجيج إنقاذ حاجة تركية من نزيف حاد بسبب ورم في الرحم ضبط مخالفين لنظام البيئة لقطعهما الأشجار وتخزين الحطب المحلي الإحصاء: عدد الحجاج هذا العام بلغ 1.845.045 من 150 دولة وزير الحج: تفويج أكثر من مليون و800 ألف حاج على صعيد عرفات بنجاح الفريق البسامي يتفقد سير الخطة الأمنية بمشعر عرفة جوًا نائب أمير مكة يستقبل مفتي المملكة وعددًا من أصحاب الفضيلة بمسجد نمرة “المواطن” توثق خشوع الحجاج على صعيد عرفات وإلحاحهم في الدعاء السديس لضيوف رئاسة الحرمين في عرفة: تبنوا قيم التسامح والوسطية 10 ملايين يورو تهدد انتقال بروزوفيتش إلى النصر
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفَين لنظام البيئة من الجنسية السودانية، لقطعهما الأشجار وتخزين أكثر من (640) متراً مكعباً الحطب المحلي في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفَين، مؤكدة أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الاتجار بها دون ترخيص غرامة تصل إلى (20) ألف ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.