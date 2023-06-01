ضبط مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب بتبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب دون ترخيص بمنطقة تبوك.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن والحماية أنه تم ضبط (آليّتين) تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها مقيم من الجنسية المصرية ومواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.

وحثّت القوات الخاصة للأمن والحماية على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.