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تمت إحالته إلى شرطة سكاكا

ضبط مخالف اقتنى كائنات فطرية ومفترسة بالجوف

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٣ مساءً
ضبط مخالف اقتنى كائنات فطرية ومفترسة بالجوف
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة؛ لاقتنائه وعرضه (7) كائنات فطرية ومفترسة مهددة بالانقراض دون ترخيص بمنطقة الجوف، ما يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

العقوبة

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية للمخالفة وإحالة المخالف إلى شرطة سكاكا، وتسليم الكائنات الفطرية إلى المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مؤكدة أن عقوبة الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض غرامة تصل إلى (30) مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى (10) سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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الإبلاغ

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

 

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